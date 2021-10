"Kein Sexproll!" - Cora Schumacher verteidigt Eric Sindermann

Mit gemeinsamen Dreharbeiten und umschlungenen Selfies fing es an, mit nächtlichen Telefonaten ging es weiter. Wo endet der öffentliche Flirt von Big-Brother-Star Eric Sindermann und Rennfahrer-Ex Cora Schumacher?

Elf Jahre trennen Cora Schumacher (44) und Eric Sindermann (33) - aber wer wird schon so kleinlich sein, wenn die Chemie offenbar stimmt?

Kopf an Kopf posieren beide seit kurzem in der Öffentlichkeit, und nicht nur die vermutet: Da geht mehr als nur ein bisserl was.

Bei Dreharbeiten lernten sie sich kennen - und landeten Arm in Arm in einem Flugsimulator.

Stundenlange Telefonate "ganz offen über Sex"

Danach hätten sie in den letzten Wochen ein paar private Treffen riskiert, außerdem würden sie sich pausenlos schreiben und telefonieren, verriet Sindermann der "Bild".

"Cora ist eine sehr hübsche Frau, ich verstehe mich mit ihr sehr gut und kann tolle Gespräche mit ihr führen", so der 33-Jährige. "Wir sind beide relativ locker, haben keinen Stock im Arsch. Wir reden zum Beispiel auch ganz offen über Sex."

Und Cora - die zwischen 2001 und 2015 mit Ralf Schumacher verheiratet war - kommentiert auf Instagram begeistert, dass sie in Sindermann einen wahren Freund gefunden habe, den sie Tag und Nacht anrufen könne: "Ich habe ihn keineswegs als 'Sexproll' wahrgenommen!"

Na, wenn das mal kein Kompliment ist, das Männerherzen zum Schmelzen bringt...