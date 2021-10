Cora Schumacher wütet gegen Hater: "Ich wisch mir mit eurem Neid den Hintern ab"

Von ihren Kritikern wird Cora Schumacher im Netz immer wieder angefeindet. Nach der neuesten Attacke reicht es der Reality-TV-Beauty allerdings, sie teilt in ihrer Instagram-Story gegen ihre Hater aus.

"Was hast du für ein Problem?", fragt sich Cora Schumacher aktuell in ihrer Instagram-Story. Die Ex von Ralf Schumacher wurde auf der Social-Media-App von einem Nutzer gemeldet. Was ist vorgefallen?

Cora Schumacher sauer: "Sehe, dass mich irgendeine Uschi gemeldet hat"

Am Sonntag postete sie ein Video, das sie beim Gassigehen mit zwei Hunden zeigt. Jedoch gehört von den Vierbeinern nur einer ihr, der andere stammt von ihrem Ex Ralf. "Da guck ich in die Story rein und sehe, dass mich irgendeine Uschi gemeldet hat", sagt Cora Schumacher. Eine (Pseudo-)Erklärung dafür hat sie auch parat: "Weil der Content nicht mir gehört."

Dieser Vorfall macht die Schumacher-Ex sprachlos. Trotzdem muss sie darüber lachen. "Was hast du für ein Problem?", will sie von ihrem Hater wissen. "Neid der Besitzlosen? Weil sich keiner um dich schert? Oder liegt es einfach daran, dass diese Person frustriert ist, weil ich existiere?"

Cora Schumacher teilt gegen Hater und Kritiker aus

Den Hass, mit dem Cora Schumacher manchmal im Netz konfrontiert wird, findet sie "unfassbar". Doch davon will sie sich nicht unterkriegen lassen und hat noch eine Nachricht an ihre Kritiker: "Wisst ihr was? Ich wisch mir, im wahrsten Sinne des Wortes, mit eurem Neid den Hintern ab und werde nach wie vor mein Leben chillen."

Mit dieser Ansage scheint sie ihre Hater aber zu weiterem Groll gegen ihre Person motiviert zu haben. In ihrer Story postet Cora eine Hass-Nachricht. "Deine einzige Leistung im Leben war es, den nicht-talentierten Schumacher-Bruder zu heiraten. Aber irgendwie bist du seither auf Social Media unterwegs, mit einem Gesicht voller Botox, und machst dich über eine Person lustig, die erfolgreicher ist als alle Schumacher zusammen", schreibt ein Kritiker. Wer genau die Person sein soll, über die sich Cora Schumacher lustig macht, ist nicht bekannt.