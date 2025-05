Kein Scherz: Anke Engelke kontrolliert jetzt Zugtickets bei der Deutschen Bahn

Es klingt wie ein Sketch für die versteckte Kamera, ist aber kein Scherz. Star-Comedian Anke Engelke absolviert derzeit ein Praktikum bei der Deutschen Bahn.

Stellen Sie sich vor, Sie sind mit der Deutschen Bahn unterwegs, werden nach Ihrem Ticket gefragt und blicken dann ins Gesicht von Komikerin Anke Engelke (59). Was nach einem Sketch für die versteckte Kamera klingt, ist allerdings real. Der Comedy-Star absolviert im Moment tatsächlich ein Praktikum bei der Deutschen Bahn. Das verriet die 59-Jährige in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9".

In offizieller DB-Uniform: Anke Engelke ist DB-Praktikantin

"Ich bin leidenschaftliche Bahnfahrerin", sagt Engelke zur Begründung und: "Ich wollte wissen, was wirklich in den Zügen los ist und habe bei der Bahn gefragt." Der Konzern freute sich über das Interesse des TV-Stars und so ist Anke Engelke seit mehr als sechs Monaten hin und wieder in Zügen der Deutschen Bahn zugange – in offizieller DB-Uniform.

Ihre Aufgaben als Praktikantin sind dabei vielfältig. "Ich gehe durch den Zug und frage, ob jemand noch etwas trinken möchte", erzählt die 59-Jährige. Auch Tickets muss die Komikerin kontrollieren.

Das Ganze mag nach einem TV-Sketch klingen, aber es ist wirklich wahr, wie ein Bahn-Sprecher der "Bild" bestätigte: "Anke Engelke ist als großer Bahn-Fan mit dem Wunsch auf uns zugekommen, ein Praktikum als Zugbegleiterin zu absolvieren." An mehreren Tagen war Engelke bereits als Praktikantin aktiv und konnte so einen Blick in die Arbeit an Bord gewinnen.

Engelke als Praktikantin bei der Bahn: "Einige gucken und sagen, wo ist die versteckte Kamera?"

"3nach9"-Moderator Giovanni di Lorenzo (66) war überrascht vom Job-Outing der Komikerin und fragte nach, ob sie dabei nicht von den Fahrgästen erkannt werde. "Einige gucken und sagen, wo ist die versteckte Kamera? Dann sage ich nirgendwo und zeige auf mein Namensschild und sie sehen, dass ich in der Ausbildung bin", so die Antwort der 59-Jährigen.

Nur so zum Spaß absolviert Engelke das Praktikum nicht, sondern will aus den gesammelten Informationen später etwas machen. Was genau sie plant, verriet die Komiker in der Talkshow "3nach9" jedoch nicht.

Allerdings appellierte die Komikerin an die Fahrgäste, bei Verspätungen ihren Frust und ihre Wut nicht am Zugpersonal auszulassen. "Die können ja nichts dafür und die sitzen im selben Zug. Die möchten auch nach Hause. Wenn die das abkriegen, ist das nicht so schön", so die prominente Bahn-Praktikantin verständnisvoll.