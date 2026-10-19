Kein Koma, aber neue Sorgen: Ralph Siegel wieder im Krankenhaus

Vor drei Wochen kündigte Ralph Siegel in der Abendzeitung an, hart an sich zu arbeiten und zu kämpfen. Jetzt sind die Sorgen um den Komponisten wieder riesengroß. Der 81-Jährige ist wieder im Krankenhaus.

"Es geht wieder aufwärts. Ganz, ganz langsam, aber ich kämpfe mich zurück", sagte Ralph Siegel Ende September im Gespräch mit der Abendzeitung. Nun muss der Komponist jedoch einen erneuten Rückschlag verkraften: Ärzte behielten ihn in der Klinik. Die Medienberichte über ein angebliches künstliches Koma bestätigten sich nicht, wie die Abendzeitung aus dem Familienkreis erfuhr. Der 81-Jährige atmet selbstständig.

Ralph Siegel in der Klinik – aber nicht im Koma

Die Hintergründe und sein aktueller gesundheitlicher Zustand sind öffentlich noch nicht bekannt. Seine Ehefrau Laura und seine Tochter Alana wachen nach AZ-Informationen derzeit am Krankenbett des 81-Jährigen.

Im AZ-Interview vor wenigen Wochen hatte der Komponist aber über die Folgen des medikamentösen Schlafs gesprochen: "Ich habe über all die Wochen im Koma und im Krankenhaus sehr viel an Stärke eingebüßt. In meinen Armen, Beinen und Händen fehlt mir inzwischen die Kraft. Das ist richtig unschön und gemein." Während des Gesprächs klang Siegel sehr geschwächt und hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, dass Ralph Siegel im Koma liege. Dies dementierte Familie Siegel auf AZ-Anfrage. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.