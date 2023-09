Kein Flirt auf der Madl-Wiesn: Laura Wontorra genießt Oktoberfest-Party ohne Männer

Am Donnerstag wurde im Schützenfestzelt auf dem Oktoberfest zum achten Mal die Madl-Wiesn gefeiert. Mit guter Laune, Häppchen und Sekt wurde ausgelassen auf den Bänken getanzt – ganz ohne männliche Begleitungen.

Während des Oktoberfests hetzen die Promis von einer exklusiven Party zur nächsten, das kann für manche zum kleinen Marathon werden. Vor allem für die gestylten VIP-Damen kann der Gang durchs Zelt schnell zum Spießrutenlauf werden. Bei der Madl-Wiesn mussten sich die geladenen Frauen darüber aber keine Gedanken machen, denn zum Event waren 140 Frauen aus Wirtschaft, Unterhaltung und Social Media geladen. Die AZ war vor Ort.

Die Hausbox des Schützenfestzelts war mit zahlreichen Luftballons in Herzform sehr rosa gestaltet, für die geladenen Promi-Frauen gab es personalisierte Champagner-Krüge. Trotzdem griffen einige Damen dann doch lieber zum Maßkrug und tanzten ausgelassen auf den Bänken, nachdem man zuvor im Bayerischen Hof gestylt und ausgestattet wurde.

Ursula Karven über Bier-Laune bei den Promi-Frauen: "Genauso wie bei den Männern"

Für Ursula Karven war es dieses Jahr das erste Event auf dem Oktoberfest. Die Schauspielerin sagte zur AZ: "Bis jetzt gefällt es mir super. Ich genieße es total, mit so vielen schönen Frauen, die alle so zauberhaft aussehen, macht es einfach total viel Spaß." Dass an dem besonderen Event keine Promi-Männer geladen waren, tat der Stimmung für sie keinen Abbruch. "Man kann ein bisschen ungezwungener und freier feiern." Bei der Bier-Laune können auf der Wiesn ihrer Meinung nach die Frauen aber genauso mithalten. "Im Konsum und im Spaß ist es genauso wie bei den Männern."

Keine Flirts für Laura Wontorra auf der Madl-Wiesn

Auch Laura Wontorra besuchte bei der Madl-Wiesn ihre erste Oktoberfest-Veranstaltung 2023. Das war früher für die RTL-Moderatorin aber anders, denn sie hat mal für ein paar Jahre in München gelebt. "Da war ich schon jeden zweiten Tag hier", lachte sie im Gespräch mit der AZ. "Jetzt ist es auch schön, als Tourist nur zwei bis drei Mal zu kommen." Ob die 34-Jährige bei ihrem Besuch auf der Wiesn auch mal angeflirtet wird? "Wir haben ja nur Mädels hier, daher ist heute nur Girls-Time." Im November 2022 gab Laura Wontorra die Trennung von ihrem Ehemann Simon Zoller bekannt. Das Ex-Paar war über sechs Jahre verheiratet, über einen neuen Mann in ihrem Leben ist bislang nicht bekannt.

Welche weiteren Promi-Damen auf der Madl-Wiesn 2023 feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.