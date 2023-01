"Kein Figurenschmeichler": Nazan Eckes löst als Badenixe im Leo-Print-Badeanzug hitzige Fan-Diskussion aus

RTL-Moderatorin Nazan Eckes genießt gerade ihren Urlaub in Dubai und lässt auf Instagram ihre Fans an der guten Laune teilhaben. Doch Fotos, welche die Moderatorin im Badeanzug mit Leoparden-Print zeigen, veranlassen einige Follower zu geschmacklosen Kommentaren.

Einfach mal das trübe und kalte Winterwetter in Deutschland hinter sich lassen und in Richtung Sommer jetten – Nazan Eckes zeigt sich aktuell am Stand in Dubai und scheint den Ausflug in sonnigere und wärmere Gefilde sichtlich zu genießen. Beim Blick in die Kommentare, die sich unter den Bildern und dem Video auf Instagram sammeln, könnte die gute Laune der RTL-Moderatorin aber schnell wieder verfliegen. Woran stören sich einige Follower?

"Zwei Kilo zugenommen": Nazan Eckes posiert im Leoparden-Badeanzug

Im Urlaub lässt es sich Nazan Eckes gutgehen und posiert für einen Clip fröhlich am Strand. Dabei trägt die 46-Jährige einen Badeanzug mit Leoparden-Print und sexy Cut-outs an den Seiten. "Zwei Kilo zugenommen. Das Essen ist zu gut hier", schreibt sie zu dem kurzen Video.

Das Instagram-Reel und die Fotos, die Nazan Eckes ebenfalls gepostet hat, werden von ihren Fans zwiegespalten aufgenommen. Mit Kommentaren wie "steht dir sehr viel besser", "lass die zwei Kilos drauf" und "sieht gesünder aus" wird die Moderatorin für ihre Offenheit und sympathische Art gefeiert.

Nazan Eckes erlebt Bodyshaming: "Macht leider nen dicken Bauch"

Jedoch haben es sich selbsternannte Kritiker zur Aufgabe gemacht, den RTL-Star mit geschmacklosen Kommentaren zu ihrer Figur zu torpedieren. "Der Badeanzug ist kein Figurenschmeichler", schreibt ein Instagram-User zu den Bildern. Ein weiterer poltert ebenfalls gegen Nazan Eckes: "Der Badeanzug macht leider nen dicken Bauch." Zahlreiche Follower unterstellen ihr gar, sie sei schwanger.

Rückendeckung bekommt die Moderatorin von einigen Fans, die gegen das Bodyshaming verbal vorgehen. "Unglaublich, was so manch einer für einen Kommentar hier hinterlassen, ohne diese Person persönlich zu kennen", erklärt ein Unterstützer dazu. Mit derartigem Beistand dürfte Nazan Eckes bestimmt über die negativen Kommentare hinwegsehen können.