Kein Fan von "Tokio Hotel"? So reagiert Heidi Klum auf neue Musik von Tom Kaulitz

Tom Kaulitz fand im Leben zweimal die große Liebe: Zum einen in Heidi Klum, mit der er 2019 vor den Traualtar trat. Zum anderen in der Musik seiner Band "Tokio Hotel". Nun verrät der Gitarrist, wie seine Ehefrau wirklich zu deren Songs steht.

Mit dem Hit "Durch den Monsun" startete "Tokio Hotel" damals durch, zwanzig Jahre später existiert die Band noch immer. Für Tom Kaulitz (35), der als Gitarrist und Songwriter fungiert, ist und bleibt die Musikgruppe ein echtes Herzensprojekt, für das er sich bewusst Zeit einräumen möchte. Im Studio gewährt er nun ehrliche Einblicke in seine Arbeit – und überrascht mit einer Anekdote zu Ehefrau Heidi Klum (52).

Tom Kaulitz: "Wo man mich am meisten angreifen kann"

In der zweiten Staffel der Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" nehmen Bill (35) und Tom ihre Fans mit ins Studio. Über seine Leidenschaft für Songwriting sagt Tom Kaulitz ehrlich: "Musik ist natürlich mein Punkt, wo man mich am meisten angreifen kann. Weil das ist das, was ich mache, da arbeite ich lange dran, da gebe ich dann viel und natürlich schreibe ich auch mal Songs, die vielleicht nicht so geil sind."

In diesem Fall könne der 35-Jährige Kritik ganz gut wegstecken, wie er klarstellt: "Aber ich finde das nicht schlimm, wenn man mir das sagt." Doch wie sieht es mit seiner berühmten Ehefrau aus? Ist Heidi Klum ein Fan von "Tokio Hotels" neuer Musik?

Tom Kaulitz im Studio: "Heidi ist sehr kritisch"

Schmunzelnd verrät der Musiker daraufhin, wie seine Ehefrau gelegentlich auf neue Kompositionen aus seiner Feder reagiert: "Heidi ist sehr kritisch, ja. Sie sagt dann auch nicht so: 'Hey, das ist scheiße', aber sie sagt halt zum Beispiel gar nichts." Dieses stumme Urteil fühle sich laut Tom Kaulitz an wie ein Stich ins Herz.

Im gemeinsamen Interview möchte Heidi Klum das so aber nicht stehen lassen. Die 52-Jährige lacht und lässt verlauten: "Nein, das stimmt nicht. Du lügst schon wieder." Schließlich bezeichnet sie ihren Ehemann als "Pinocchio" und stellt damit klar: Sie persönlich sieht das offenbar anders – und steht voll hinter Tom Kaulitz und seinen neuen Songs.