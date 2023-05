Kein Fan von Aktmalerei: Katja Burkard über ihre Leidenschaft für Kunst

Katja Burkard und Hans Mahr, Mon Muellerschoen und Max Beckmanns Enkelin Mayen Beckmann: VIP-Gäste aus ganz Deutschland feierten die Eröffnung eines Auktionshauses in Köln.

Kunstbegeisterte, Sammler und Promis zog es am Samstag nach Köln. In der Rheinmetropole wurde die Dependance des renommierten Auktionshauses Ketterer Kunst eröffnet.

250 Kunstliebhaber kamen in Köln zusammen

Bei der feierlichen Eröffnung konnten die Gastgeber, Auktionator und Inhaber Robert Ketterer mit seiner Frau Gudrun, rund 250 Gäste begrüßen: Unter anderem RTL-Moderatorin Katja Burkard mit ihrem Mann, Medienmanager Hans Mahr, Kuratorin und Kunstexpertin Mon Muellerschoen und Galeristin und Restauratorin Mayen Beckmann – die Enkelin des Malers Max Beckmann. Sie hatten die Gelegenheit, sich die neuen Räumlichkeiten auf 260 Quadratmetern genauer anzusehen.

Robert Ketterer, Gudrun Ketterer, Katja Burkard und Hans Mahr. © BrauerPhotos

Welche Kunst bei Katja Burkard an den Wänden hängt

Moderatorin Katja Burkard und ihr Mann Hans Mahr zeigten sich begeistert – vor allem auch von einem Werk von Baselitz: "Wir sind beide sehr kunstaffin und ich freue mich immer über mehr Einblicke in die Kunstwelt, so wie heute. Nächste Woche fahren wir zur Architektur-Biennale nach Venedig." Er fügte schmunzelnd hinzu: "Einige Werke bei uns zu Hause hat Katja allerdings eliminiert – da ihr die Damen darauf zu wenig angezogen waren… Jetzt haben wir in Sachen Kunst einen guten Mittelweg gefunden."

Kunst für mehrere Millionen Euro

Bei der exklusiven Vorbesichtigung gab es als Highlight das Werk "Mädchen mit Zopf" von Alexej von Jawlensky zu sehen: Dieses expressionistische Meisterwerk aus dem Jahr 1910 wird bei der Frühjahrsauktion am 9. und 10. Juni versteigert. Der Schätzpreis liegt bei 3,5 bis 4,5 Millionen Euro. Die Auktion findet im Hauptsitz des Familienunternehmens in Riem statt.