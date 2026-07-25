Kein Ausstieg bei den "Rosenheim-Cops": Kündigung für Karin Thaler sehr riskant

Für Karin Thaler ist ihr Job bei den "Rosenheim-Cops" Gold wert. Ein Ausstieg wäre für die Schauspielerin sehr riskant, wie sie jetzt verrät.

Seit der ersten Staffel ist Karin Thaler (61) bei den "Rosenheim-Cops" gesetzt. Als bodenständige "Marie Hofer" begeistert sie das TV-Publikum und mauserte sich über die Jahre zum Zuschauerliebling. Ein Ausstieg aus der Serie kam für die sympathische Blondine bislang nicht infrage. Zu sehr hängt sie an ihren Kollegen und liebt das Leben am Set der Bavaria Filmstudios in München. Doch nicht nur das – ein weiterer Grund bindet Thaler an die "Rosenheim-Cops".

Karin Thaler über Sicherheit durch "Rosenheim-Cops": Ausstieg sehr riskant

Schon seit 40 Jahren flimmert Karin Thaler regelmäßig über die TV-Bildschirme, davon 25 Jahre bei "Die Rosenheim-Cops". Ein Ende ist offenbar nicht in Sicht, wie aus einem Online-Posting der 61-Jährigen hervorgeht. Die Serie bringe ihr als Schauspielerin "in allererster Linie natürlich Sicherheit". Demnach würde ein Ausstieg aus dem Format ein gewisses Risiko bergen.

Denn: Karin Thaler würde einen festen Arbeitsplatz aufgeben und Gefahr laufen – zumindest für gewisse Zeit – ohne Job dazustehen. In der viel umkämpften Film- und TV-Branche ist eine solche Sorge sicherlich nicht unbegründet. Für die Schauspielerin steht fest, dass sie die berufliche Sicherheit durch "Die Rosenheim-Cops" bislang lieber nicht aufs Spiel setzen möchte.

Karin Thaler, Alexander Duda und Marisa Burger im Oktober 2023 am Set der „Rosenheim-Cops“. © imago/Revierfoto

"Marie Hofer"-Darstellerin ganz stolz: "Ist ein kleines Lebenswerk"

Ohnehin kann die gebürtige Bayerin über ihren Job in der ZDF-Serie nur schwärmen. "Es ist ein kleines Lebenswerk", erzählt sie stolz bei . Vor allem auch der positive Einfluss, den die "Rosenheim-Cops"-Schauspielerin auf das Publikum ausüben könne, sei ein Gewinn: "Man macht viele, viele Menschen glücklich." Täglich werde ihr insbesondere von älteren Zuschauern gesagt, welche wichtige Rolle das Format für sie einnehme. "Die strukturieren teilweise ihren Tag danach", schildert die "Marie Hofer"-Darstellerin.

Keine Anrufe erlaubt: Karin Thaler verrät strengen Ablauf wegen "Rosenheim-Cops"

Wenn "Die Rosenheim-Cops" über den Bildschirm flimmern, sei es für viele Fans fast schon heilig, in der Zeit nicht abgelenkt zu werden. "Also da darf man dann nicht mal anrufen." Diese Erfahrung machte Karin Thaler offenbar auch bei ihrer Mutter. Die 61-Jährige blickt zurück: "Meine Mama, die hatte ihren Ablauf. Und wenn dann um drei Uhr die 'Rosenheim-Cops' kamen, wurde das Telefon ausgehängt. Da durfte niemand stören."

Der Cast der „Rosenheim-Cops“ im Juli 2019. Karin Thaler (Mitte, im Leopardenkleid) ist seit der ersten Staffel in der Serie gesetzt. © imago/Tinkeres

Thalers Mutter, die 2022 verstarb, war offensichtlich ein großer Fan der Serie. Darüber freute sich ihre Tochter sicherlich sehr. Trotz aller familiären Belastungen dürfte dieser Zuspruch die "Marie Hofer"-Darstellerin besonders berührt haben.