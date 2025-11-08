Kehrtwende bei Simone Ballack? Was sie der AZ über eine Dschungelcamp-Teilnahme verriet

Geht Simone Ballack 2026 etwa ins Dschungelcamp? Die Gerüchteküche ist seit Wochen am Brodeln und die ehemalige Münchnerin steht offenbar ganz oben auf der Liste der möglichen Kandidaten. Dabei hatte sie vor einiger Zeit dem Format in der AZ noch eine Absage erteilt. Kommt jetzt die Kehrtwende?

In wenigen Wochen gellt wieder täglich der Ruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" aus dem australischen Busch, denn das Dschungelcamp 2026 öffnet bald seine Pforten. Es wird bereits eifrig über die möglichen Promi-Kandidaten spekuliert. In der neuen Staffel soll mit Simone Ballack auch eine ehemalige Münchnerin dabei sein. Dabei hatte sie der Trash-Show in der Vergangenheit eine klare Abfuhr erteilt. Die AZ blickt zurück.

Mögliche Dschungelcamper: Ist Simone Ballack 2026 dabei?

Serkan Yavouz, Eva Benetatou, Vincent Gross, Gil Ofarim – das Dschungelcamp könnte 2026 mit einer explosiven Mischung an Kandidaten aufwarten. Am Lagerfeuer soll es sich im Januar nächsten Jahres auch die Ex-Frau von Michael Ballack bequem machen. Informationen der " " zufolge sollen die Verhandlungen mit Simone Ballack längst abgeschlossen sein.

So reagierte Simone Ballack in der Vergangenheit auf Dschungelcamp-Frage

Dabei sah es vor ein paar Jahren nicht so aus, als ob sich die 49-Jährige irgendwann in den australischen Busch trauen würde. "Ich würde nicht unbedingt nach Australien fliegen", betonte sie im AZ-Gespräch bei einem Event 2022. "Jedoch nicht, weil ich das Format nicht gut finde, sondern weil ich einfach nicht nach Australien fliegen möchte. Wenn es so was in der Nähe geben würde, hätte ich auch kein Problem damit."

Scheint so, als habe Simone Ballack inzwischen nichts mehr gegen den langen Flug einzuwenden. Im Oktober 2025 legte sie nämlich eine Kehrtwende hin und sagte zu "Bild": "Also ich kann so viel sagen, die Anfrage, ob ich beim Dschungelcamp teilnehmen möchte, gab es schon öfter. Und ich habe gesagt: Vielleicht irgendwann mal. Dieses Jahr, nächstes Jahr, in zehn Jahren." Offenbar ist der perfekte Zeitpunkt nun doch schon 2026.

Simone Ballack über Reality-TV: "Ich will Leute, die sich anschreien"

Es wäre für Simone Ballack nicht der erste Ausflug ins Trash-TV. 2020 nahm sie bereits an "Promi Big Brother" teil und bewies, dass sie das Zeug zum Realitystar hat. Und was erwartet sie von einer guten Promi-Show? "Ich will Leute, die sich anschreien und streiten und sich vielleicht lustig verhalten", sagt sie heute dazu. Vor allem als Zuschauerin schaltet sie dazu gerne ein. "Und dann schlafe ich und denke: Gott, bin ich normal."

Vielleicht wird Simone Ballack 2026 im Dschungelcamp selbst für krawallige Unterhaltung sorgen. RTL-Chief-Content-Officer Inga Leschek hat die Teilnahme der Ballack-Ex zumindest nicht dementiert. Von "Bild" auf die ehemalige Münchnerin angesprochen sagte sie: "Ich weiß zwar nicht, wo BILD immer die Informationen herhat – aber wenn Simone Ballack beim Dschungelcamp am Lagerfeuer sitzen würde, es würde mich auch nicht wundern." Klingt fast schon nach einer inoffiziellen Bestätigung. Generell gilt aber: RTL beteiligt sich nicht an den Spekulationen zu Dschungelcamp-Promis.