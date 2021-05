Kaum zu erkennen: So sah Cathy Hummels vor 17 Jahren aus

Ist das wirklich Cathy Hummels (33)? Die Moderatorin hat mit ihren Fans ein Bild von 2005 geteilt - einer Zeit, zu der sie noch ganz andere Schönheitsideale hatte...

Die wenigsten dürften gewusst haben, dass Cathy Hummels in den frühen 2000ern eine High School im amerikanischen Maryland besucht hat. Noch überraschender ist jedoch, wie die Influencerin damals aussah...

Sonnenbank-Bräune, dünne Augenbrauen und Extra-Kilos

Mit einem alten Foto erinnert sich die Moderatorin an 2005: damals feierte Hummels ihre Graduation von der Catonsville High School. Das Bild teilte sie mit ihren knapp 600.000 Followern auf Instagram - die sie zum Teil überhaupt nicht erkennen.

Den stark gebräunten Look erklärt Cathy Hummels selbst so: "Damals hab ich ein USA-Austauschjahr gemacht, inklusive American Way of Life, Fast Food, Tanning accelerator."

Zusätzliches Gepäck oder gesünderes Gewicht?

Auch über ihr damaliges Gewicht muss sie heute schmunzeln: "Als ich zurück nach Deutschland bin, hab ich viele Andenken mitgenommen und auch etwas zusätzliches Gepäck. Hat mir damals geschmeckt."

Die Moderatorin ist mittlerweile ziemlich durchtrainiert und muss sich immer wieder Bodyshaming-Kommentare anhören.

Unter dem aktuellen Bild schreiben Follower: "Das Zusatzgepäck sieht fantastisch aus!" und "Die Kilos würden dir auch heute gut stehen".