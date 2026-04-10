Kaulitz-Brüder kritisieren Heidi Klums Kinder: "Finde ich komisch"

Heidi Klums vier Kinder sind für Tom und Bill Kaulitz längst Familie. Doch eine bestimmte Angewohnheit von Leni, Henry, Johan und Lou kommt bei den Zwillingen gar nicht gut an...

Die Liebsten zum Geburtstag zu beschenken, ist für Bill (36) und Tom Kaulitz (36) selbstverständlich. Doch wie konkret sollten Geschenkwünsche formuliert werden? Die Tokio-Hotel-Zwillinge haben dazu eine klare Meinung.

Wunschlisten zum Geburtstag: Für Tom Kaulitz "Kindersache"

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" will ein Zuhörer wissen, wie die Promi-Brüder zu Wunschlisten an Geburtstagen stehen. Tom meint zunächst: "Eigentlich gar keine schlechte Idee." Der Musiker verrät, dass er selbst Listen führe, in denen er seine Wünsche notiert. Doch er betont, dass er diese Notizen nie bewusst offenbaren würde: "Also meiner Frau würde ich jetzt keine Liste geben. Das ist Kindersache. Eine Wunschliste finde ich da zu viel."

Kaulitz-Brüder kritisieren Heidi Klums Kinder: "Finde ich nicht gut"

Tom Kaulitz meint: "Bei uns ist es ja aber wirklich so, die Kinder kommen immer noch mit ganzen Listen." Der Tokio-Hotel-Gitarrist bezieht sich dabei auf Heidi Klums (52) Kids Leni (21), Henry (20), Johan (19) und Lou (16). Dass der Nachwuchs zu Geburtstagen Wunschlisten abgibt, sieht Stiefonkel Bill Kaulitz kritisch: "Das finde ich gar nicht gut."

Familie Klum und Kaulitz auf dem "HeidiFest" im September 2025 in München. © imago/Future Image

Tom erklärt, die Wünsche seiner Stiefkinder umfassen meist "Kleinigkeiten". Die 16-jährige Lou hätte beispielsweise gern "Make-up oder einen neuen Spiegel". Doch der Mann von Heidi Klum hat, wie sein Bruder, einen skeptischen Blick auf diese Wunschlisten: "Was weiß ich, was die sich da alles für einen Blödsinn zusammensuchen. Ich finde, bis 18 ist das okay mit Listen, danach ist vorbei. Das finde ich als Erwachsener komisch." Bill bestätigt: "Ja, finde ich auch."

"Mit spätestens 20 bist du erwachsen"

Leni, Henry und Johan sind bereits volljährig. Nur Klums jüngste Tochter Lou hat das Erwachsenenalter noch nicht erreicht. Bei ihr hält Tom Kaulitz Wunschlisten also noch für angemessen – bei ihren älteren Geschwistern hingegen sind sie scheinbar nicht mehr altersgemäß. Woher kommt die Denkweise? Tom schildert: "Ich bin da ganz europäisch. Da, wo wir aufgewachsen sind, war es ja so, da war man spätestens mit 18 raus aus dem Haus und wollte auf eigenen Beinen stehen. Und mit spätestens 20 bist du für mich voll erwachsen." In dem Alter solle Selbstständigkeit normal sein – materielle Wünsche könne man sich somit selbst erfüllen, ganz ohne Wunschlisten.

Bill und Tom Kaulitz seien Fans davon, ihre Liebsten zu Geburtstagen mit Geschenken zu überraschen. Damit beweise man auch, dass man sich selbst Gedanken darüber macht, wie man dem jeweils anderen eine Freude bereiten kann. Denn die Zwillinge sind sich sicher: Die besten Geschenke sind die, mit denen man nicht rechnet.