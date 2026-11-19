Der Klum-Kaulitz-Clan hat im Rahmen der großen Tokio-Hotel-Tour Halt in Wien gemacht. Die österreichische Hauptstadt hat es dem Trio durchaus angetan, aber eine Sache stört sie besonders. Auf welche Touristenattraktion sie verzichten könnten und warum Tom Kaulitz sogar einen Protest ins Auge fasst ...

"Ich bin gerade durch Wien gegangen mit meiner Frau. Wir haben ein bisschen die Stadt genossen", erzählt Tom Kaulitz in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Österreichs Hauptstadt, in der die Kaulitz-Brüder kürzlich während der Tour ihrer Band Tokio Hotel haltmachten, sei "eine schöne Stadt", schwärmt der Gitarrist. Einen Wermutstropfen gebe es jedoch.

Nach Wien-Besuch mit Heidi Klum: Ärger bei Bill und Tom Kaulitz

"Das Einzige, was mir wieder auffällt, sind die Tiere, sind die Kutschen", ärgert sich Tom Kaulitz. "Dass sie das in Wien nicht hinbekommen, das zu verbieten - ich verstehe es nicht!" Mittlerweile habe sogar der Stadtrat von New York beschlossen, die berühmten Pferdekutschen im Central Park abzuschaffen. Dass man in Wien hingegen an den sogenannten Fiakern festhalte, könne der Mann von Heidi Klum nicht nachvollziehen.

"Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran vorbeigehe", erklärt er. "Es versaut mir den ganzen Tag." Am meisten ärgere er sich über die Menschen, die in den Kutschen Platz nehmen. "Diese Idioten, die sich da reinsetzen, finde ich noch viel schlimmer", wettert Kaulitz.

Beliebte Touristenattraktion: Tokio-Hotel-Stars fordern Verbot in Wien

Sein Bruder Bill hält die umstrittene Touristenattraktion ebenfalls für "schrecklich". Der Tokio-Hotel-Frontmann verrät: "Ich würde gerne mal danebenstehen und die Leute vollquatschen, die da einsteigen." Er würde "gerne mal Buh rufen oder so", sagt der 37-Jährige. "Mal fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Ob sie überhaupt irgendeine Empathie haben." Tom jedoch ist sich sicher: "Ich habe die ja gesehen, die da drinsitzen. Da erreichst du nix." Leider, erklärt der Musiker, sei der Aufenthalt in Wien nur von kurzer Dauer. "Sonst hätten wir ja auch mal protestieren können."

In Wien selbst wird immer wieder über ein Fiakerverbot diskutiert - auch, weil es in der Vergangenheit wiederholt zu Unfällen kam. Die Betreiber verweisen auf regelmäßige tierärztliche Kontrollen, außerdem haben die Pferde ab 35 Grad hitzefrei. Kritiker halten die Attraktion indessen nicht mehr für zeitgemäß und das Sicherheitsrisiko für Mensch und Tier für zu hoch. Nach Angaben der Stadt, die der ORF zitiert, gibt es in Wien derzeit 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden.