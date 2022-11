Katy Karrenbauer: Hat der "Promi Big Brother"-Star einen Partner?

Katy Karrenbauer kennen die meisten aus dem Fernsehen. Dass sie aber nicht nur Schauspielerin ist, wissen nur wenige. Was hat sie abseits von ihrer "Hinter Gittern"-Paraderolle "Walter" gemacht und wie sah sie eigentlich früher aus? Hat Katy Karrenbauer einen Freund?

Katy Karrenbauer (59) kennt man vor allem durch ihre Rolle als Christine Walter in "Hinter Gittern – Der Frauenknast", wo sie ganze 16 Staffeln lang eine knallharte Gefängnisinsassin spielte. Was machte sie aber in jungen Jahren, wie tickt sie privat und hat sie einen Freund?

Mehr als "Walter": So verlief die Karriere von Katy Karrenbauer

Neben ihrer Rolle als Walter war Katy Karrenbauer auch schon öfters auf der großen Leinwand zu sehen. Starke Rollen sind ihr also nicht fremd. Nicht nur in deutschsprachigen Produktionen wie "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" und "Zettl" spielte sie mit, sondern auch in internationalen Blockbustern wie "Cloudatlas".

Ihre Leidenschaft ist außerdem die Musik. Schon sehr jung entdeckte sie die Freude am Singen und war später sogar Frontfrau einer Rockband in ihrem damaligen Wohnort Kiel und war auch als Solomusikerin aktiv. Zwei Studioalben ("Vorhang auf" und "Trau dich!") sind in dieser Zeit entstanden.

Katy Karrenbauers Familie: Vater leidet an Demenz

Neben dem Schauspiel hat Katy einige Bücher veröffentlicht. Die sind vor allem autobiografisch und behandeln das Verhältnis zu ihren Eltern. Das aktuelle Buch "Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater" erscheint Mitte Dezember und setzt sich mit der Demenz ihres Vaters auseinander. Ihren Eltern steht sie offenbar sehr nahe. Sogar ins "Promi Big Brother"-Haus hat sie deren Fotos mitgenommen.

Private Insolvenz und Geldnot: Deshalb zog Katy Karrenbauer 2011 ins Dschungelcamp

Wegen eines Fehlinvestments verlor Katy 2011 ihr gesamtes Vermögen und musste sich sogar von Freunden aushelfen lassen. Deshalb war sie auch im selben Jahr beim Dschungelcamp mit dabei, weil sie dringend Geld brauchte. Grund für die Pleite waren geplatzte Immobiliengeschäfte.

Partnerschaft oder Single: Hat Katy Karrenbauer einen Freund?

Katy Karrenbauer ist derzeit Single und ihre letzte Partnerschaft liegt inzwischen lange zurück. Ihre Beziehung mit dem Italiener Danilo Lazzarini dauerte nur zwei Jahre und war schon 2013 zu Ende. Den Venezianer hatte sie auf der Bühne des Römerfests "Schwerter, Brot und Spiele" kennengelernt.

So sah Katy Karrenbauer früher aus

Mit der Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast" wurde Katy Karrenbauer berühmt. Das war in den Neunzigerjahren. Die Schauspielerin hat sich seit dieser Zeit äußerlich fast gar nicht verändert. Dem Magazin Lübecker Bucht verriet sie , dass sie sich mit Schwimmen und Fahrradfahren fit halte.

So sah Katy Karrenbauer in "Hinter Gittern - der Frauenknast" aus - und das war 1997. © imago stock&people

Katy Karrenbauer: Reality-TV-Comeback bei "Promi Big Brother"

Bevor sie in den "Promi Big Brother"-Container einziehen dürfen, müssen sich alle Teilnehmer in Hotel-Quarantäne begeben, um eine Corona-Ansteckung zu vermeiden. Katy hat "eigentlich alles dabei, was man zum Leben braucht", sagt sie in der . Mit Rätselbüchern, einer Bücher-Ecke und motivierenden Sprüchen bereitet sie sich auf die 24-Stunden-Überwachung vor.