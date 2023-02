Katy Karrenbauer: Ausschlag im Gesicht durch Make-up von bekanntem Hersteller

Diese Schminke wird Katy Karrenbauer nie wieder auf ihr Gesicht auftragen. Nach einer allergischen Reaktion durch Make-up eines bekannten Herstellers wendet sich die Schauspielerin an Arzt und Fans.

Katy Karrenbauer will die "Wahrheit" zeigen: Ein Make-up-Produkt verursachte "brennende Stellen" in ihrem Gesicht.

Schauspielerin Katy Karrenbauer ("Hinter Gittern") hat Make-up ausprobiert und eine schwere Überempfindlichkeit davongetragen. Der neugierigen 60-Jährigen wurde Schminke empfohlen, die einen "heftigen Ausschlag im Gesicht" auslöste. Das teilte Karrenbauer ihren Fans auf Instagram mit.

Allergische Reaktion: Gesicht von Katy Karrenbauer durch Schminke verändert

"Man bekommt hier immer viele Dinge angeboten und teils probiert man sie natürlich auch aus. Wie auch ich. Drei Tage hatte ich ein empfohlenes Make-up benutzt", beginnt Katy Karrenbauer ihr Statement. Doch schnell beschreibt sie auch, warum ihr Gesicht von roten Stellen übersät ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Erst Verschreibung von Cortison brachte Linderung

Über Nacht habe ihre Haut total empfindlich reagiert. Der Ausschlag im Gesicht war sogar schmerzhaft. "Die Stellen brannten wirklich sehr." Der TV-Star suchte gar medizinischen Rat, um ihr Leid zu lindern. "Nach der Behandlung mit Cortison (von innen und auch äußerlich)" gehe es Karrenbauer allmählich wieder besser.

Das Make-up stamme von einem sehr bekannten Hersteller, erklärt Karrenbauer, "daher nenne ich ihn nicht". Außerdem: "Ich habe das Zeug fluchend entsorgt." Dennoch hat Katy Karrenbauer einen Rat an die Fans: "Lasst euch nicht alles aufschwatzen." Die 60-Jährige will in Zukunft "einfach wieder das Altbewährte benutzen".