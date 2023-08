Katja Dofel ist tot: TV-Börsenexpertin stirbt mit nur 52 Jahren

Vergangenen Donnerstag ist die ntv-Moderatorin und Finanzexpertin Katja Dofel nach langer Krankheit verstorben. Die Zuschauer kennen sie vor allem aus den Schalten aus der Frankfurter Börse. Jetzt nehmen Sender und Familie Abschied.

Vergangenen Donnerstag ist Finanzexpertin und ntv-Moderatorin im Alter von nur 52 Jahren nach langer Krankheit in Frankfurt verstorben. Das berichtet der Sender ntv. Von April 2000 bis Ende 2022 hatte Katja Dofel aus dem ntv-Börsenstudio in Frankfurt berichtet.

ntv-Moderatorin Katja Dofel hatte schwere Krankheit

Zuvor hatte Katja Dofel mehrere Jahre direkt auf dem New Yorker Parkett als Börsen-Korrespondentin gearbeitet, unter anderem auch für ntv. Seit diesem Jahr hatte die 52-Jährige bei einer Kölner Vermögensberatung gearbeitet und sich damit beruflich umorientiert. Über ihre schwere Erkrankung hat Katja Dofel nie öffentlich gesprochen.

Moderatorin Katja Dofel war schon im Jahr 2008 für ntv an der Börse in Frankfurt tätig © imago/Reiner Zensen

"Behaltet sie in Erinnerung, wie Ihr sie gekannt habt": Dofels Familie nimmt öffentlich Abschied

Ihre Familie wünscht sich, dass Dofel so in Erinnerung bleibe, wie sie auch gelebt hat. Auf LinkedIn schreiben Familienangehörige: "Behaltet sie in Erinnerung, wie Ihr sie gekannt habt, Lebens- und farbenfroh, stets 'bullish' für die Zukunft und engagiert für Börse und Finanzen."

Moderatorin Katja Dofel: Gebürtige Münchnerin war als Finanzexpertin gefragt

Dofel war gebürtige Münchnerin und studierte auch hier. Neben ihrer Arbeit als TV-Moderatorin war sie zudem noch häufig Gast in Talkshows und lehrte an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen.

Von Fans, Familie und auch ihrem ehemaligen Arbeitgeber wird die Moderatorin als Finanzexpertin und auch als Mensch schwer vermisst werden, die genauen Todesumstände sind zurzeit noch unklar.