Katie Price ohne Perücke: So sieht sie mit ihren echten Haaren aus

Dass der britische Trash-TV-Star Katie Price beim Aussehen auf Künstlichkeit setzt, ist allgemein bekannt. Nur selten zeigt Price sich von ihrer natürlichen Seite. Sie hat sich ihren Fans ohne Perücke präsentiert.

Aufgeklebte Nägel, künstliche Wimpern und operierte Brüste - Katie Price hat in den vergangenen Jahren ihren Look ordentlich tunen lassen. Was aber viele Fans nicht wussten: Die Trash-TV-Queen trägt eine Perücke. Auf Instagram hat sie sich jetzt ohne ihre künstlichen Haare gezeigt.

Kurzhaarschnitt für Katie Price: Wie sieht sie ohne Perücke aus?

"Perücke weg", schreibt sie zu einem Foto, das sie "oben ohne" zeigt. Mit dem frechen Kurzhaarschnitt wirkt Katie Price, die sonst übertrieben gestylt ist, viel natürlicher. Das scheint offenbar auch ihr selbst gut zu gefallen, wie sie zu einem weiteren Bild schreibt: "Ich fühle mich so glücklich."

Zum Vergleich: So sieht man das ehemalige Formel-1-Boxenluder normalerweise in der Öffentlichkeit:

Fans feiern natürlichen Look von Katie Price

Viele Fans sind begeistert von Katies neuer Frisur und schreiben Kommentare wie "ich liebe diesen natürlichen Look", "deine Haare sehen großartig aus" und "du siehst viel besser aus". Allerdings erntet die Ex-Dschungelcamperin auch Kritik für ihr Aussehen. "Ich habe die Haare gar nicht bemerkt, die Zähne haben mich geblendet", schreibt ein Follower zu dem Foto.

Auch die Zähne von Katie Price sind nicht echt

Tatsächlich erscheinen ihre Zähne sehr auffällig auf dem Instagram-Bild. Das könnte daran liegen, dass es sich dabei nicht um ihre echten Zähne handelt. Seit Jahren trägt Katie Price sogenannte Veneers. Dabei werden Verblendschalen aus Keramik auf die abgeschliffenen Zähne geklebt. Wie es darunter aussieht, hat das Trash-TV-Sternchen 2020 offen gezeigt.