Katie Price gibt Sohn in Pflegeheim - so steht es um Harvey

Diese Entscheidung ist ihr schwergefallen. Ex-Boxenluder Katie Price wird ihren behinderten Sohn in ein Wohnheim mit Vollzeit-Pflege geben.

Katie Price (42) kann sich nicht mehr alleine um die Pflege und Betreuung ihres Sohnes kümmern. Harvey, der aufgrund einer Unterentwicklung des Sehnervs blind geboren wurde und an Autismus und dem Prader-Willi-Syndrom leidet, ist mittlerweile 18 Jahre alt.

Ältester Sohn von Katie Price leidet an genetischer Krankheit

"Harvey soll die Pflege erhalten, die er benötigt", sagte Katie Price in britischen Medien. Die Fünffach-Mutter gibt ihren Sohn schweren Herzens in ein Wohnheim mit Vollzeit-Pflege. Eine Begleiterscheinung seiner seltenen genetischen Krankheit: Harvey nahm in den vergangenen Monaten immer mehr zu. "The Sun" berichtet, der 18-Jährige wiege inzwischen 185 Kilo. "Er muss abnehmen, sonst stirbt er", erklärte Katie im vergangenen Jahr.

Sohn Harvey soll 185 Kilo wiegen

Jetzt hofft Katie Price, dass Sohn Harvey im Pflegeheim mit nötigem Training endlich Gewicht verliert. Bis zu seinem 25. Geburtstag soll Harvey in der Einrichtung bleiben, die drei Stunden von ihrem Zuhause entfernt sei, so das Ex-Boxenluder. Die Entscheidung, ihren Sohn in fremde Obhut zu geben, sei ihr extrem schwergefallen, betont die 42-Jährige.

Harveys Vater ist Dwight Yorke (49), ein ehemaliger Fußballnationalspieler von Trinidad und Tobago.