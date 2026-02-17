Katerina Jacob hat bereits vor Jahren Kanada zur Wahlheimat erklärt. Beruflich wie privat verbringt die Schauspielerin aber noch immer viel Zeit in Deutschland. In Starnberg kam es nun für Katerina Jacob zu einer schockierenden Beobachtung – die sie einmal mehr in ihrer Kanada-Liebe bestätigte.

Katerina Jacob (67) ist entsetzt: Die Schauspielerin ist aktuell auf Stippvisite in Deutschland und beobachtete dabei einen Moment, der sie erschüttert hat. Was ist vorgefallen und was hat das mit den Menschen in ihrer bayerischen Heimat zu tun?

Katerina Jacob über Begegnung beim Einkaufen: "Wirklich sehr verzweifelt"

Auf Instagram wendet sich Katerina Jacob mit besorgter Miene an ihre Fans. Sie berichtet von einem Erlebnis, das sie in Aufkirchen am Starnberger See gemacht hat: "Ich habe heute was erlebt, was mich ein bisschen schockiert hat. Ich wollte am Morgen einkaufen. […] Da stand ein junger Mann mit Einschränkung, sprich Downsyndrom. Er hatte eine Kiste mit Getränken vor sich, ein Brot, lag alles auf dieser Kiste und so eine Kiste ist ja schwer."

Die Schauspielerin beschreibt die dramatische Szene: "Er war wirklich sehr verzweifelt, er weinte und er hat versucht, Autos anzuhalten, und hat jeden, der vorbeikam, angesprochen und hat gebeten, ihm zu helfen." Nach kurzer Sprechpause verrät Katerina Jacob entsetzt: "Keiner, absolut keiner! Es hat keiner angehalten, um mal zu fragen. Die Leute sind vorbeigegangen, auch Mütter mit Kindern."

Katerina Jacob überzeugt: "Das hätte ich in Kanada nicht erlebt"

Entschlossen habe Katerina Jacob die Dinge dann selbst in die Hand genommen. Sie sei auf den jungen Mann zugegangen und habe schließlich den Anruf seiner Großmutter entgegengenommen. Dieser erklärte die Schauspielerin, dass sie deren Enkel sicher nach Hause bringen würde und sie sich keine Sorgen machen müsse.

Auch wenn die Geschichte einen guten Ausgang genommen hat, möchte Katerina Jacob deutliche Worte loswerden: "Ich werde immer gefragt, was ich an Kanada so viel besser finde. Es ist einfach zu erklären. DAS hätte ich in Kanada nicht erlebt. Hundertprozent nicht." Die Schauspielerin meint daher: "Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Da sollte man vielleicht ein bisschen darüber nachdenken."

Im Gespräch mit der AZ hatte Katerina Jacob erst vor wenigen Wochen von Vancouver geschwärmt: "Es ist eine geniale Stadt." Nach diesem schockierenden Erlebnis in der deutschen Heimat dürfte Katerina Jacob einmal mehr in ihrer Liebe zu Kanada bestätigt worden sein.