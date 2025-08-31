Kate und William in Griechenland? Das Geheimnis um ihren Urlaub

Mit ihren drei Kindern sollen Prinzessin Kate und Prinz William einen Teil des Sommerurlaubs auf einer luxuriösen Jacht vor der griechischen Insel Kefalonia verbracht haben.

Auch bei all der heutigen Technik ist es für berühmte Persönlichkeiten offenbar noch möglich, aufmerksamen Fans, Fotografen und Reportern ein Schnippchen zu schlagen. Das haben Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) in den vergangenen Wochen gezeigt. Im Juli sollen sie mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) unter anderem Zeit auf einer Luxusjacht weit draußen vor der griechischen Insel Kefalonia im Ionischen Meer verbracht haben.

Das Rätsel um den Urlaub der Royals

Offizielle Details gibt es dazu auch Wochen später nicht. Die schreibt etwa von einem "Rätsel" um eine "Odyssee" des britischen Thronfolgers und dessen Familie. Die Royals sollen angeblich kaum Zeit an Land verbracht haben - quasi nur den Weg von einem Privatjet zu einer Superjacht und zurück.

Lange war nicht einmal klar, auf welcher Jacht der ältere Sohn von König Charles III. (76) mit seiner Familie Urlaub gemacht haben soll. Mittlerweile heißt es, dass es sich um die Lady Beatrice gehandelt haben soll. Zuvor wurde von anderen möglichen, imposanten Jachten berichtet.

Und wer dabei war? Ebenfalls ein Mysterium. Sichtungen seien, wenn überhaupt, "flüchtig" gewesen - und kaum verifizierbar. Angeblich genossen Kate und William mit den Kindern und wenigen Verwandten die freie Zeit. Etwa sollen auch Kates Eltern, Carole (70) und Michael Middleton (76), dabei gewesen sein.

Aber wie haben die Royals es geschafft, tatsächlich einmal etwas Ruhe fernab der Öffentlichkeit genießen zu können? Am Morgen der angeblichen Ankunft der Familie sei die Jacht "auf mysteriöse Weise" von allen Nachverfolgungssystemen verschwunden, heißt es. Dies lege laut des Berichts nahe, dass ein automatisches Identifikationssystem an Bord ausgeschaltet worden sei, um die Privatsphäre von Kate und William besser schützen zu können.