Karpfenessen in Kitzbühel: Promis feiern zu Ehren von Franz Beckenbauer

Der Kaiser selbst hatte das Karpfenessen vor über 30 Jahren ins Leben gerufen. Nachdem Franz Beckenbauer 2024 verstorben war, übernahm seine Familie die beliebte Tradition. Auch heuer fanden sich die Promis dafür wieder in Kitzbühel ein.

Es ist ein Termin, der im Kalender der Promis fest verankert ist. Das traditionelle Karpfenessen wird standesgemäß in Kitzbühel am Dreikönigstag (6. Januar) gefeiert – auch dieses Jahr mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher VIPs.

Nach Tod von Franz Beckenbauer: Familie feiert weiter Karpfenessen

Das Karpfenessen zu Festtagen hat eine lang verwurzelte Tradition, die Glück fürs neue Jahr verspricht. Legt man etwa eine Schuppe des Fischs in seine Geldbörse, soll man dem Aberglauben zufolge keine Geldsorgen haben. Franz Beckenbauer veranstaltete dazu bis zu seinem Tod am 7. Januar 2024 jährlich ein exklusives Event für seine Promi-Freunde.

Nach dem Ableben des Kaisers wird am Karpfenessen in Kitzbühel festgehalten. Vergangenes Jahr fand es zum ersten Mal ohne die Fußballlegende statt, stattdessen begrüßten seine Witwe Heidi sowie die gemeinsamen Kinder Joel und Francesca die Gäste. Auch heuer wurde wieder festlich geschmaust.

Familie Beckenbauer mit Hoteldirektor Johannes Mitterer (2 v.l.) und Moderator Johannes B. Kerner (r.). © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Witwe Heidi Beckenbauer kann sich auf Freundin Susanne Schäfer verlassen

Tatkräftige Unterstützung bekam Heidi Beckenbauer von ihrer guten Freundin Susanne Schäfer. Die beiden Frauen sind durch ihre Verluste – Schäfer verlor ihren Lebensgefährten Andy Brehme ebenfalls 2024 – eng miteinander verbunden. Die Beckenbauer-Kinder zeigten sich an der Seite ihrer Partner: Sohn Joel erschien mit Freundin Jessica Martl, Tochter Francesca präsentierte sich mit Partner Karl.

Das traditionelle Neujahrs-Event im Hotel Kitzhof wollten sich auch die VIPs nicht entgehen lassen. Ex-Ski-Star Maria Höfl feierte mit ihrem Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf und auch der ehemalige FC-Bayern-Kicker Stefan Reuter schaute mit Partnerin Annette Rueß vorbei. Moderator Johannes B. Kerner ließ es sich nicht nehmen, mit der Familie Beckenbauer und einem Karpfen für die Fotografen zu posieren.

Welche weiteren Promis in Kitzbühel das Karpfenessen feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.