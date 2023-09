Karl-Theodor und Stephanie zu Guttenberg: Letzter Auftritt deutete Ehe-Aus schon an

Karl-Theodor und Stephanie zu Guttenberg sind kein Paar mehr. Anzeichen für die Trennung gab es aber schon vor der offiziellen Bekanntmachung.

Karl-Theodor und Stephanie zu Guttenberg haben sich im Winter 2022 getrennt. Bekannt wurde die Trennung erst im September 2023. Noch im Mai sah man die beiden zusammen bei einem öffentlichen Auftritt – schon damals gab es Anzeichen.

Bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und Alexandra Evekink am 20. Mai 2023 in der Theatinerkirche in München haben sich die Guttenbergs zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt war das Paar schon getrennt. Die Öffentlichkeit wusste davon damals jedoch noch nichts.

Karl Theodor und Stephanie zu Guttenberg auf der Hochzeit von Prinz Ludwig im Mai 2023. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Aufmerksamen Zuschauern hätte jedoch damals schon auffallen können: Das Paar posiert und lächelt zwar gemeinsam für die Kameras, doch zärtliche Gesten wie Händchen halten oder Umarmungen sucht man vergebens. Das einstige "Glamour-Paar" der Politik wirkt auf den Fotos der Veranstaltung mehr wie zwei gute Bekannte als ein Liebespaar.

Karl-Theodor und Stephanie zu Guttenberg: Körpersprache verrät Trennung

" " hat zu den Fotos Körpersprache-Experte Thorsten Havener und Promi-Paarberater Julian Burstedde befragt: "Es ist sehr deutlich, dass da bereits keine Verbindung zwischen den beiden bestand. Herr zu Guttenberg zeigte seiner Frau die kalte Schulter.

Entweder geht er vor – was zeigt, dass er sich im Rang höher sieht - oder er schiebt seinen Arm zwischen sich und seine Noch-Frau. Alles Zeichen einer mangelnden emotionalen Verbindung", erklärt Havener der Zeitung.

Burstedde (43) vermutet, dass die Plagiatsaffäre 2011 auch ein Grund für die Trennung sein könnte: "Ein solcher Lebenseinschnitt kann auch Jahre später ein Grund für eine Beziehungskrise sein. Durch solche Erlebnisse kann sich ein Partner entwertet fühlen. Das kann sich über mehrere Jahre schleichend auf die Beziehungsdynamik und auch auf Rollenbilder auswirken – und schließlich zum Scheitern der Beziehung führen."

Auffallend sei für Burstedde außerdem der optische Wandel von Stephanie zu Guttenberg: Auf der Hochzeit trug sie bereits einen Kurzhaarschnitt. "Optische Veränderungen bei einer Frau sind ein ganz typisches Anzeichen für eine Veränderung in der Partnerschaft", erklärt er.