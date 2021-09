Kanzlerkandidaten veräppelt: Puppenshow macht sich über Laschet, Baerbock und Scholz lustig

Macht Armin Laschet tatsächlich ein Praktikum bei Annalena Baerbock im Berliner Bio-Laden? Natürlich nicht, der CDU-Kanzlerkandidat wird von der Satire-Show Spitting Image veräppelt. Auch weitere Politiker und VIPs werden dabei zu Witzfiguren.

In der Show "Spitting Image: The Krauts‘ Edition" lässt der Pay-TV-Sender Sky ab dem 16. September die Puppen tanzen. Dabei wird nicht mal vor den Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz haltgemacht.

Die Sendung ist die deutsche Version des britischen Originals, das ebenfalls unter dem Titel "Spitting Image" schon so einige VIPs veräppelt hat. So wurde etwa Prinz Harry vergangenes Jahr in einem Adolf-Hitler-Kostüm gezeigt. Ob sich die Show auch hierzulande so derbe über Polit- und Entertainment-Prominenz lustig macht, bleibt abzuwarten.

Von Armin Laschet bis Heidi Klum: Über diese VIPs macht sich "Spitting Image" lustig

Die Macher von "Spitting Image" bezeichnen die "Krauts' Edition" als "scharfzüngig, sarkastisch und auch polarisierend." "Egal ob ein Praktikum von Armin Laschet und Markus Söder bei Annalena Baerbock im Berliner Bio-Laden, wenn Joko und Klaas eine Organspende-Show ins Leben rufen oder Heidi Klum nach Deutschlands neuem Super-Kanzler sucht - 'Spitting Image: The Krauts' Edition' bricht mit gängigen Konventionen und setzt sich über Klischees hinweg", lautet die Ankündigung in einer Pressemitteilung.

Heidi Klum als "Spitting Image"-Puppe. © MARK HARRISON

So sehen Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz als "Spitting Image"-Puppen aus:

Die Comedyshow "Spitting Image: The Krauts‘ Edition" macht sich über Armin Laschet lustig. © MARK HARRISON

So sieht Annalena Baerbock als "Spitting Image"-Puppe aus. © MARK HARRISON

Olaf Scholz sieht aus wie ein Schlumpf. © MARK HARRISON

Vorab können sich zukünftige Zuschauer in einem Vorschau-Clip auf Youtube einen Vorgeschmack auf die skurrilen Promi-Puppen und den Humor der Sendung holen. So fragt zum Beispiel SPD-Politiker Karl Lauterbach direkt am Anfang, wo die nächste Talkshow sei.

Neben Politikern wie Armin Laschet, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Markus Söder oder Sebastian Kurz werden auch VIPs wie Heidi Klum, Jorge González und das Comedy-Duo Joko und Klaas veräppelt.

Auch Joko und Klaas werden in der Satire-Show veräppelt. © MARK HARRISON

Gesprochen werden die Puppen von Comedians und wie Petra Nadolny, Antonia Von Romatowski und Tobias Brodowy.