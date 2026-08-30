Kandidaten fürs Dschungelcamp 2027: Ziehen diese Promis in den australischen Busch?

Die nächste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" soll laut RTL die längste aller Zeiten werden. Doch welche Promis werden sich 2027 in Australien die Ehre geben? Die AZ hat die Gerüchteküche gecheckt – und einige mögliche Namen erfahren.

Das Dschungelcamp lockt jährlich ein Millionenpublikum vor die Bildschirme: Auch 2027 soll bei RTL wieder gelitten, gehungert und triumphiert werden. Wie die AZ weiß, werden schon jetzt fleißig Pläne geschmiedet und Verhandlungen geführt – natürlich alles noch streng geheim. Die Gerüchteküche lässt sich aber nicht aufhalten. Welche Promis als "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidaten infrage kommen? Die AZ gibt einen Überblick.

"Der maskuline Mann": Aleks Petrovic unter den möglichen Kandidaten

Er wäre nach Gigi Birofio und Umut Tekin die nächste Red Flag im australischen Busch: Reality-Darsteller Aleks Petrovic. Bekannt wurde der Fitness-Freak einst durch Formate wie "Love Island" und "Are You The One?". Mit seinen aufbrausenden und frauenfeindlichen Auftritten bei "Temptation Island VIP", "Sommerhaus der Stars" oder "Prominent getrennt" schuf sich Petrovic ein toxisches Image, das im deutschen Reality-TV nur noch schwer zu toppen ist.

Aleks Petrovic hat sich im deutschen Reality-TV nicht nur Freunde gemacht. Mischt er bald das Dschungelcamp auf? © imago/Gartner

Seine Teilnahme würde RTL jedenfalls einiges an Aufmerksamkeit bescheren – und dem "maskulinen Mann", wie sich Petrovic einst selbst bezeichnete, die Chance geben, sich von einer anderen Seite zu zeigen. "Dschungelcamp wäre sehr interessant. Da wirst du ganz anders gefordert", schwärmte der Reality-Darsteller 2024 in einem . Doch er gab auch zu: "Ich ekle mich vor Kakerlaken und Spinnen." Ob sich Petrovic dennoch in den Flieger nach Australien setzen wird? Er zählt zumindest schon seit Jahren zu den besonders heiß gehandelten Namen.

Tochter einer Schlagerlegende: Joelina Drews wirft Namen in den Ring

Deutlich mehr Sympathiepunkte dürfte die nächste potenzielle Kandidatin erwarten. Schlagersängerin Joelina Drews verriet im Juli 2026, eine Dschungelcamp-Teilnahme nicht auszuschließen: "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde." Die Tochter von Jürgen Drews hat bei "Stepping Out" und "Die Verräter" schon ein wenig Erfahrung im Reality-TV gesammelt – ob sie allerdings schon bereit fürs absolute Trash-Olymp-Format wäre? "Ich glaube, ich wäre generell für Reality-TV sehr langweilig, weil ich so ruhig bin", befürchtete Joelina Drews. Wer weiß, ob RTL sie nicht trotzdem für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" einkauft.

Musikalisch trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters Jürgen Drews (li.). Als Dschungelcamp-Kandidatin würde Joelina Drews ganz eigene Wege gehen. © imago/Bildagentur Monn

Achim Petry im Dschungelcamp 2027? Musiker schließt Teilnahme nicht aus

Drews' Schlagerkollege Achim Petry verriet ebenfalls im Juli 2026, eine Dschungelcamp-Teilnahme in Erwägung zu ziehen: "Ich würde den Dschungel sofort machen", ließ er in seinem Podcast verlauten. Der Sohn von Wolfgang Petry hatte im Herbst 2025 bereits an "Promi Big Brother" teilgenommen und scheint vom Reality-TV nicht abgeschreckt zu sein. Seiner Podcast-Kollegin Joelina Drews schlug er sogar vor: "Komm, lass uns gemeinsam in den Dschungel gehen." Es bleibt spannend, ob zumindest einer der beiden Schlagerstars seinen Worten Taten folgen lässt und tatsächlich in den australischen Busch einzieht.

Achim Petry liebäugelte schon mit dem RTL-Dschungelcamp. Wie viel Ernst steckt dahinter? © imago/Fotostand

Detlef Soost: Von "Popstars" über "Let's Dance" zum Dschungelcamp?

Detlef Soost ist ein echtes TV-Urgestein: Der Choreograf prägte die Fernsehlandschaft der frühen 2000er-Jahre und sorgte unter anderem mit der Castingshow "Popstars" für unvergessliche TV-Momente. Nachdem er 2024 bei "Let's Dance" den dritten Platz belegen konnte, wäre das Dschungelcamp ein nächstes potenzielles RTL-Format für den Familienvater.

Detlef Soosts Name wurde von Promi-Kollegen in den Dschungelcamp-Ring geworfen. © ddp images

Frank Kessler will im Dschungel über Grenzen gehen: "Finde ich geil"

Der nächste potenzielle Dschungelcamp-Kandidat brachte seinen Namen selbst ins Gespräch. Schauspieler Frank Kessler bekundete im Juni 2026: " . [...] So was zu machen, mit so verrückten Spielen und so bekloppten Leuten im Camp, das kriegst du nirgendwo sonst geboten. Das finde ich geil!" Der Rostocker, der unter anderem aus "Die drei von der Müllabfuhr" bekannt ist, meinte: "Ich probiere gerne Dinge aus, die über die Grenzen hinausgehen." Weder die Gruppensituation noch die Insekten würden Kessler großartig abschrecken. Ob unter diesen Voraussetzungen schon jetzt die Dschungelkrone winkt?

Frank Kessler ist ganz heiß aufs Dschungelcamp. © imago/Andreas Weihs

Jimi Blue Ochsenknecht über Dschungelcamp: "Wenn das Angebot stimmt"

Nach seinem Sieg bei "Promi Big Brother" und seiner Teilnahme bei Shows wie "Are You The One? – Realitystars in Love" und "Villa der Versuchung" ist Jimi Blue Ochsenknecht längst auch im Trash-TV angekommen. Der einstige Kinderstar verriet in seiner Familien-Doku "Diese Ochsenknechts", dass er auch fürs Dschungelcamp zusagen würde – "wenn das Angebot stimmt". Seine Mutter Natascha hatte 2018 eine geschätzte Gage von 170.000 Euro für ihre Teilnahme erhalten.

Jimi Blue Ochsenknecht ist längst nicht mehr nur als Schauspieler oder Musiker aktiv. Der Vater einer Tochter hat Trash-TV für sich entdeckt. © imago/APress

Auch seine Verflossene Yeliz Koc saß bereits am Lagerfeuer im australischen Busch: 2025 nahm sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und nutzte die Gelegenheit, um über Jimi Blue Ochsenknecht auszupacken. Koc warf dem Vater ihrer Tochter unter anderem vor, keinen Unterhalt zu zahlen und nicht genügend Interesse am gemeinsamen Kind zu zeigen. Ob sich Jimi Blue Ochsenknecht in Australien mit ähnlichen Lästerattacken rächen würde?