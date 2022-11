Kandidaten für "Promi Big Brother" 2022: Welche VIPs sind als Teilnehmer dabei?

Die Vorfreude auf die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" ist 2022 bei Fans der trashigen Reality-Unterhaltung groß. Wer könnte als Kandidat dabei sein? Welche VIPs wagen sich in den Container? Hier gibt es alle Neuigkeiten und Gerüchte zu den möglichen Teilnehmern.

Jochen Schropp und Marlene Lufen sind auch 2022 wieder als Moderatorin für "Promi Big Brother" dabei. Welche VIPs werden in den Container ziehen?

"Bewohner, hier spricht Big Brother!" – am 18. November ertönt bei Sat.1 wieder die markante Stimme, die die VIPs zu "Promi Big Brother" willkommen heißt. Dann wird die Crème de la Crème der deutschen Trash-TV-Stars im Container um ein hohes Preisgeld und um Anerkennung und Ruhm im Reality-Business kämpfen. Die AZ liefert die neuesten Gerüchte rund um die bunte Kandidaten-Riege.

"Promi Big Brother"-Fans sicher: Reiner Calmund ist dabei

Auf der Instagram-Seite von "Promi Big Brother" wurde am Freitag (11. November) ein besonderer VIP-Kandidat angekündigt. Um den Fans ein bisschen Rate-Spaß zu gönnen, wurde die Identität bislang nicht aufgelöst. Allerdings zeigt das Foto einen Ausschnitt der Person, die ab dem 18. November im Container zu sehen sein wird.

In den Kommentaren wird schnell deutlich, wen die Fans von "Promi Big Brother" 2022 erkannt haben wollen: Reiner Calmund! "Er könnte es sein, wen er reinkommen würde, wäre ich für ihn", schreibt ein Follower dazu. Tatsächlich war der ehemalige Fußballfunktionär bereits in der Sendung als Gast zu sehen. 2020 überraschte er seinen langjährigen Freund Werner Hansch, der die Show sogar gewann.

Wird Reiner Calmund 2022 bei "Promi Big Brother" dabei sein? Fans wollen ihn auf einem Rätselfoto der Show erkannt haben. © imago/STAR-MEDIA

Jay Khan: Ex von Lena Gercke im TV-Container?

Laut "Bild" soll Sänger Jay Khan bei "Promi Big Brother" dabei sein. Das Ex-Bandmitglied von US 5 war von 2006 bis 2009 mit GNTM-Gewinnerin Lena Gercke liiert. Seit 2019 ist er mit Studentin Jessie aus Berlin zusammen. Skandalös war auch das Geturtel zwischen Khan und Indira Weis im RTL-Dschungelcamp 2011, das nach Meinung vieler, gespielt gewesen sei. Beide dementierten und waren bis Sommer 2011 ein Paar.

Jay Khan mit Freundin Jessy © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Ist Jörg Knör Kandidat bei "Promi Big Brother" 2022?

Ein Name, der in der Gerüchteküche rund um die möglichen Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022 umherschwirrt, ist Jörg Knör. Der Komiker und Promi-Parodist wäre eine Bereicherung für die Trash-TV-erprobten VIPs und könnte mit seinem Talent der Stimmenimitation für reichlich Unterhaltung sorgen. Wie " " berichtet, wird er ab dem 18. November in den Container ziehen.

Jörg Knör könnte einer der Kandidaten in der neuen "Promi Big Brother"-Staffel sein. © imago images/Future Image

Für den 63-Jährigen, der seine Karriere bereits in seiner Jugend startete, wäre es die erste Teilnahme an einem Reality-Format. Sat.1 hat sich bislang weder zu Jörg Knör, noch zu einem anderen möglichen Promi-Kandidaten geäußert.

Nackt-Star im Container: Micaela Schäfer soll bei "Promi Big Brother" dabei sein

In den vergangenen Jahren hat sich Micaela Schäfer im Trash-TV rar gemacht, ihr letzter großer Auftritt war bei "Das Sommerhaus der Stars" 2018. Doch dieses Jahr könnte sie ihr Comeback feiern, denn "Bild" zufolge soll sie in den Container von "Promi Big Brother" 2022 einziehen. Ob sie sich dann auch so nackt zeigen wird wie bei ihren vergangenen TV-Jobs?

Micaela Schäfer könnte 2022 bei "Promi Big Brother" dabei sein. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Eine Bestätigung seitens Sat.1 über eine Teilnahme von Micaela Schäfer gibt es bislang noch nicht.

Fußball-Legende bei "Promi Big Brother": Sat.1 macht Ankündigung

Mario Basler, David Odonkor und Werner Hansch haben es in der Vergangenheit vorgemacht: Fußball und "Promi Big Brother" passt gut zusammen. Auch dieses Jahr wird ein Sportler in den Container einziehen, wie Sat.1 bereits verraten hat. "2022 wird eine Fußball-Legende bei 'Promi Big Brother' dabei sein", erklärt ein Sprecher gegenüber " ".

Ein Name wurde bislang natürlich noch nicht genannt, aber die Gerüchteküche brodelt. Ist es etwa Thorsten Legat? Nach Auftritten im Dschungelcamp und "Das Sommerhaus der Stars" könnte er mit "Promi Big Brother" 2022 eine weitere Show im Lebenslauf abhaken. Was dagegen spricht: wegen einer Hoden-Entfernung nach einer Verletzung beim "RTL-Turmspringen" darf er sich aktuell noch nicht sportlich betätigen.

Thorsten Legat wird 2022 wohl nicht im Container von "Promi Big Brother" zu sehen sein. © imago/Horst Galuschka

Es gibt aber einige Ex-Fußballer, die einem Auftritt im Trash-TV nicht abgeneigt sind. Vielleicht ist Ansgar Brinkmann dabei? Oder doch eher Ailton? Es bleibt weiterhin spannend.

Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann war bereits im Dschungelcamp zu sehen, folgt jetzt ein Auftritt bei "Promi Big Brother" 2022? © BrauerPhotos / K.Schulz

Kandidat für "Promi Big Brother" 2022: Ist DSDS-Urgestein dabei?

Einen ersten Teilnehmer für die prominente Ausgabe von "Big Brother" scheint Sat.1 bereits gefunden zu haben. Wie " " berichtet, wird sich Menderes Bağcı in den Container trauen. Der TV-Star wurde durch seine wiederkehrenden Auftritte bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.

Menderes Bagci soll ins "PBB"-Haus einziehen. © imago images/Revierfoto

Die Chancen auf einen Sieg würden beim 37-Jährigen nicht schlecht stehen. 2016 war er bereits im Dschungelcamp zu sehen und schaffte es mit seiner sympathischen Art, die Krone zu gewinnen.

Welche Trash-Stars könnten bei "Promi Big Brother" einziehen?

Bislang hat der Sender Sat.1 noch keinen Promi für die Jubiläumsstaffel der Reality-Show bestätigt. Auf der Instagram-Seite der Show hat unter den Fans das Rätselraten zu möglichen VIP-Kandidaten begonnen. Unter anderem werden Gina-Lisa Lohfink, Elena Miras und Kader Loth genannt. Alle drei Trash-Grazien waren bislang noch nicht bei "Promi Big Brother" dabei.

Bewährtes Moderatoren-Duo bei "Promi Big Brother"

Während die Namen der Teilnehmer bislang noch geheim sind, wurden die Moderatoren bereits bekannt gegeben. Sat.1 setzt wieder auf das bewährte Duo Jochen Schropp und Marlene Lufen. Die Late-Night-Show wird erneut von Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderiert.

Gewinner von "Promi Big Brother": Wer hat die Show bislang gewonnen?

2022 wird "Promi Big Brother" bereits zum zehnten Mal gesendet. Insgesamt 123 Stars und Sternchen nahmen bislang an der Sendung teil, neun VIPs gingen als Sieger hervor. Bislang gewonnen haben Jenny Elvers (2013), Aaron Troschke (2014), David Odonkor (2015), Ben Tewaag (2016), Jens Hilbert (2017), Silvia Wollny (2018), Janine Pink (2019), Werner Hansch (2020) und Melanie Müller (2021).