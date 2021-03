"Kampf der Realitystars": Ist auch Britta Assauer dabei?

Wie die AZ exklusiv erfahren hat, soll Britta Assauer, die Exfrau von Rudi Assauer (†74), bei der Promi-Show "Kampf der Realitystars" mitmachen. Ihre Teilnahme und die weitere mediale Präsenz wird wohl nicht allen gefallen...

Hat Britta Assauer einen lukrativen TV-Vertrag unterschrieben und wird mit anderen Prominenten um 50.000 Euro kämpfen? Die AZ hat erfahren, dass die attraktive Ex des verstorbenen Schalke-Managers bei "Kampf der Realitystars" (RTL2) mitmachen soll.

"Kampf der Realitystars": Welche Promis machen mit?

Derzeit befinden sich die Stars der Trash-Show und auch Moderatorin Cathy Hummels in Quarantäne, ehe die Aufzeichnungen in Thailand beginnen. Zwei Wochen lang müssen die Teilnehmer abgeschottet in einem Hotel leben. Die Isolation vor Drehstart ist Teil des strengen Hygienekonzepts. Cathy berichtet, dass sie bereits "mehrfach getestet" wurde und verspricht: "Ich werde euch zeigen, wie streng das hier ist, weil SAFETY FIRST", so die verantwortungsbewusste Spielerfrau auf Instagram.

Ebenfalls unter den Kandidaten soll Prinz Frederic von Anhalt sein. Der Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (†2016) will es offenbar noch einmal wissen und an einer Reality-Show mitmachen.

Prinz Frederic von Anhalt weilt schon in der Sonne

Sein Mitwirken bei "Die Burg" bleibt unvergessen – bei Zuschauern und Kader Loth. Damals urinierte der Adoptiv-Prinz vor laufenden Kameras ins Badewasser der Berliner Society-Lady. Ob sich das bei "Kampf der Realitystars" wiederholen wird? Der 77-Jährige gibt sich verdächtig schmallippig und sagt der AZ zu einer möglichen Teilnahme: "Ich fühle mich pudelwohl, ich mache täglich meinen Sport in der Sonne."

Britta Assauer will Schalke-Managerin werden

Für Britta Assauer wäre die Show-Teilnahme ein Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Die Exfrau von Rudi Assauer (†2019) kündigte zudem an, Schalke-Managerin werden zu wollen. Auf Facebook schreibt die Journalistin: "Ich stelle mich hiermit für den Manager-Posten zur Verfügung. Das ist kein Scherz! Den Aufsichtsrat und den Vereinsvorstand habe ich bereits darüber informiert." Obwohl sie noch keine Manager-Position innehatte, meint sie: "Ich trete Rudis Erbe an, um sein Lebenswerk vor dem totalen Untergang zu retten."

Britta und Rudi Assauer heirateten 2011. Ein Jahr später wurde bekannt, dass er an Alzheimer erkrankt ist. 2012 zog der einstige Fußball-Manager zur seiner Tochter Bettina, 2013 folgte die Scheidung. Noch heute sind Assauer-Ex und Aussauer-Tochter zerstritten.

Die erste Staffel von "Kampf der Realitystars" lief im Sommer 2020. Damals waren unter anderem Willi Herren, Georgina Fleur, Johannes Haller, Jürgen Milski, Annemarie Eilfeld und Hubert Fella dabei.