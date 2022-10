Kalte Dusche und kühle Wohnung: Beauty-Doc Werner Mang sieht Energieknappheit positiv

In Deutschland explodieren die Energiekosten, Heizen und warme Duschen werden zum Luxus. Doch das kann durchaus auch positive Effekte auf den Körper haben, wie Schönheitschirurg Werner Mang erklärt.

Sich in der kühlen Wohnung in warme Decken einmummeln und nur noch kalt Duschen – wenn überhaupt. Dieses Horror-Szenario haben viele Menschen im Kopf, wenn sie an den kommenden Winter denken. Aufgrund des Ukraine-Krieges sind die Kosten für Energie extrem gestiegen, viele Bürger lassen die Heizung auf niedriger Stufe oder gar nicht laufen. Die Situation muss aber nicht nur negativ gesehen werden. Deutschlands bekanntester Beauty-Doc Prof. Dr. Dr. med. Werner Mang klärt auf, dass eine kühlere Wohnung und kalte Duschen durchaus gut für den Körper sein können.

Beauty-Doc Werner Mang: "Kaltes Duschen stärkt die Abwehrkräfte"

Der Schönheitschirurg sieht in der Energieknappheit vorteilhafte Effekte, wenn es ums Thema Gesundheit geht. "Seit Kneipp ist die günstige Wirkung von kaltem Wasser bekannt, bewiesen und salonfähig", sagt der 73-Jährige. Sebastian Kneipp machte im 19. Jahrhundert die Kaltwassertherapie populär. Für Werner Mang könne demnach die derzeitige Energieknappheit für ein gesünderes Leben genutzt werden. "Nicht nur kalte Güsse, auch kaltes Duschen stärkt die Abwehrkräfte, belebt den gesamten Organismus, strafft die Haut und macht ungemein wach und frisch."

Energiespartipp von Werner Mang: Kühle Räume haben ihr Gutes

Auch das Einsparen von Heizkosten könne sich positiv auf den Körper auswirken, betont Dr. Werner Mang. "Sogar kühle Räume haben ihr Gutes", betont der Beauty-Doc. "19°–20° C. Raumtemperatur sind zum Beispiel für (Nasen-)Schleimhäute wesentlich gesünder als warme oder sehr warme und dadurch trockene Raumluft."

Durch kaltes Duschen und kühlere Wohnungen werde Mang zufolge die körpereigene Abwehr im Kampf gegen Infekte unterstützt. Diese "wirkungsvollen Formen der Abhärtung [...] machen uns gesünder, widerstandsfähiger und steigern das Wohlbefinden." Dass diese Tipps für eine bessere Gesundheit beitragen, dürfte bei vielen Menschen bereits bekannt sein. Ob das die finanziellen Sorgen und Ängste der Menschen abschwächen wird, ist allerdings fraglich.