Kakerlak oder Giraff: Auflösung beschert WWM-Kandidatin hohen Verlust
Wer bei "Wer wird Millionär?" mit Allgemeinwissen glänzt, hat die Chance, ein hohes Preisgeld zu gewinnen. Im "Weihnachts-Special" am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) wird in Günther Jauchs Studio viel Ahnung in puncto Sprache und Wortschatz gefordert. Der Quizmaster will von einer Kandidatin wissen, welcher von vier genannten Tierbezeichnungen richtig ist. Die AZ kennt schon jetzt die Antwort.
Günther Jauch stellt knifflige Frage zu Tierbezeichnungen
Kandidatin Christina Bauer nimmt auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz und steht bei der 16.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von der Wiederholungstäterin, die bereits dreimal als Kandidatin zu Gast war, wissen:
Was lässt sich dem Wörterbuch entnehmen?
- die Antilope = der Antilop
- die Garnele = der Garnel
- die Kakerlake = der Kakerlak
- die Giraffe = der Giraff
Antilop, Garnel, Kakerlak oder Giraff? WWM-Kandidatin setzt auf Joker
Christina Bauer entscheidet sich schnell für den 50:50-Joker. Als Antwortmöglichkeiten bleiben C und D übrig. Die Kandidatin erklärt, komplett ahnungslos zu sein und möchte den Telefonjoker einsetzen.
Ihr ehemaliger Hausarzt, der aus dem Studio angerufen wird, tendiert zu Antwortmöglichkeit "der Giraff", doch er ist sich nicht sicher. Christina Bauer entscheidet sich für Option D.
"Wer wird Millionär?": Der Kakerlak ist die richtige Antwort
Tatsächlich liegt Christina Bauer mit ihrer Entscheidung falsch. Die Enttäuschung über ihr jähes "Wer wird Millionär?"-Aus ist ihr ins Gesicht geschrieben. Durch die falsche Antwort fällt die Kandidatin auf 500 Euro zurück. Richtig wäre Antwortmöglichkeit C gewesen – die männliche Form von Kakerlake lautet demnach der Kakerlak. "Ist so altdeutsch, glaub ich", erklärt Günther Jauch im TV-Studio.
