Kai Pflaume: Was weiß man Privates über die Ehefrau und die Kinder?

24 Jahre sind TV-Moderator Kai Pflaume und Ilke Pflaume schon verheiratet. "Ich möchte keinen Tag missen", sagt Pflaume ganz verliebt über seine Ehefrau. Was ist noch aus dem Privatleben bekannt?

Kai Pflaume und Ilke sind seit 1996 verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne und leben in Grünwald.

Erst war er als Kandidat bei der ARD-Fernsehsendung "Herzblatt" mit Rudi Carrell, dann Moderator von "Nur die Liebe zählt". Kai Pflaumes Karriere scheint durch die Liebe regelrecht beflügelt worden zu sein.

Kai Pflaume: Karriere beginnt mit Liebe

Privat übernimmt das seit 1996 die ehemalige Stewardess Ilke Pflaume. 24 Jahre sind die beiden jetzt glücklich verheiratet. An öffentliche Skandale oder gar eine Scheidung ist bei den beiden nicht zu denken. "Ich möchte keinen Tag missen", erklärt Kai Pflaume im Interview mit "Bunte". Mit seiner Ehefrau Ilka teile er alle Erlebnisse. Sie ist eine ehemalige Stewardess.

Auch beruflich läuft es bei dem TV-Moderator gut. Zuschauermagnet Pflaume hat sich jetzt neben dem normalen Fernsehprogramm, in dem er dieses Jahr 200 TV-Sendungen moderiert hat, neu verliebt. Also nur beruflich. Und zwar ins Internet. Auf YouTube mit seinem Kanal "Ehrenpflaume" hat er einen schnellen steilen Aufstieg hingelegt. Über eine halbe Million Abonnenten hat er seit der Gründung des Kanals im April gesammelt. Ehefrau Ilka steht für ihn aber anscheinend trotzdem an erster Stelle.

Kai Pflaume plaudert über seine Ehe mit Ilka

Allerdings sei er wegen seiner Arbeit viel auf Reisen, sagt Pflaume im Interview. Da kann man sich natürlich aus dem Weg gehen. Anders als nach seinem Skateboardunfall. Hier konnten Kai Pflaume und Ehefrau Ilka ihre Ehe auf die Probe stellen, denn der Moderator hatte sieben Wochen Hausarrest. "Da merkt man, ob es noch passt oder nicht".

Sie habe ihn nicht rausgeschmissen, so das scherzhafte Urteil des TV-Moderators. Also auch nach 24 Jahren noch eheliche Idylle im Hause Pflaume. "Liebe ist, wenn aus dem ICH ein WIR wird", sagt er selbst. Kai Pflaume hat augenscheinlich sein ganz eigenes "Herzblatt" gefunden.

Kai Pflaume: Kinder und Wohnort

Der Moderator lebt mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Grünwald in der Nähe von München.