Jungen-Vorname 2024 erstmals in Top 10: WWM-Kandidat zittert sich zur Auflösung

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" von einem Kandidaten wissen, welcher Jungen-Vorname sich 2024 erstmals zu den zehn beliebtesten in Deutschland zählte: Wilhelm, Theo, Ludwig oder Günther? Die Auflösung beschert dem Teilnehmer einen hohen Gewinn.

Günther Jauch stellt einem "Wer wird Millionär?"-Kandidaten eine knifflige Frage zu Jungen-Vornamen in Deutschland.

Im "Lehrer"-Special der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" fühlt Günther Jauch am Donnerstag (8. Januar) einem Kandidaten in puncto Namenskenntnisse auf den Zahn. Hätten Sie die richtige Antwort gewusst?

Günther Jauch stellt Frage zu Vornamen in Deutschland

Kandidat Johannes Vorspohl nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei 32.000 Euro. Günther Jauch stellt dem 44-jährigen Lehrer aus dem Münsterland folgende Frage: Wer schaffte es laut Gesellschaft für deutsche Sprache 2024 erstmals in die Top 10 der beliebtesten Vornamen für Jungen in Deutschland?

Wilhelm Theo Ludwig Günther

Wilhelm, Theo, Ludwig oder Günther? WWM-Kandidat nutzt Joker für Auflösung

Johannes Vorspohl schätzt, dass Wilhelm "irgendwann mal" in den Top 10 der beliebtesten Vornamen für Jungen gewesen sei. Er weiß jedoch nicht, welcher der vier Genannten es 2024 erstmals unter die zehn beliebtesten Namen in Deutschland geschafft hat. Der Kandidat nutzt den 50:50-Joker – übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten A: Wilhelm und B: Theo.

Jungen-Vornamen in Deutschland: WWM-Kandidat nutzt drei Joker

Vorspohl möchte anschließend eine einzelne Person aus dem Publikum befragen. Ein Café-Betreiber aus Ulm rät Johannes Vorspohl zu Alternative B: Theo. Vorspohl selbst tendiert jedoch zu A: Wilhelm.

Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat setzt den Publikumsjoker ein. 75 Prozent des Publikums schätzen, dass B: Theo die richtige Antwort sein muss. Johannes Vorspohl entscheidet sich dafür, den Studiozuschauern zu vertrauen. Er loggt B: Theo ein.

Das war 2024 die Top 10 der beliebtesten Jungen-Vornamen in Deutschland

Die Entscheidung bereut er nicht – tatsächlich handelt es sich bei B: Theo um die richtige Antwort. Johannes Vorspohl kann aufatmen und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.

Der Gesellschaft für deutsche Sprache zufolge ist das die Top 10 der beliebtesten Vornamen für Jungen in 2024 gewesen: