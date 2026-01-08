Jungen-Vorname 2024 erstmals in Top 10: WWM-Kandidat zittert sich zur Auflösung
Im "Lehrer"-Special der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" fühlt Günther Jauch am Donnerstag (8. Januar) einem Kandidaten in puncto Namenskenntnisse auf den Zahn. Hätten Sie die richtige Antwort gewusst?
Günther Jauch stellt Frage zu Vornamen in Deutschland
Kandidat Johannes Vorspohl nimmt auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz und steht bei 32.000 Euro. Günther Jauch stellt dem 44-jährigen Lehrer aus dem Münsterland folgende Frage: Wer schaffte es laut Gesellschaft für deutsche Sprache 2024 erstmals in die Top 10 der beliebtesten Vornamen für Jungen in Deutschland?
- Wilhelm
- Theo
- Ludwig
- Günther
Wilhelm, Theo, Ludwig oder Günther? WWM-Kandidat nutzt Joker für Auflösung
Johannes Vorspohl schätzt, dass Wilhelm "irgendwann mal" in den Top 10 der beliebtesten Vornamen für Jungen gewesen sei. Er weiß jedoch nicht, welcher der vier Genannten es 2024 erstmals unter die zehn beliebtesten Namen in Deutschland geschafft hat. Der Kandidat nutzt den 50:50-Joker – übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten A: Wilhelm und B: Theo.
Jungen-Vornamen in Deutschland: WWM-Kandidat nutzt drei Joker
Vorspohl möchte anschließend eine einzelne Person aus dem Publikum befragen. Ein Café-Betreiber aus Ulm rät Johannes Vorspohl zu Alternative B: Theo. Vorspohl selbst tendiert jedoch zu A: Wilhelm.
Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat setzt den Publikumsjoker ein. 75 Prozent des Publikums schätzen, dass B: Theo die richtige Antwort sein muss. Johannes Vorspohl entscheidet sich dafür, den Studiozuschauern zu vertrauen. Er loggt B: Theo ein.
Das war 2024 die Top 10 der beliebtesten Jungen-Vornamen in Deutschland
Die Entscheidung bereut er nicht – tatsächlich handelt es sich bei B: Theo um die richtige Antwort. Johannes Vorspohl kann aufatmen und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.
Der Gesellschaft für deutsche Sprache zufolge ist das die Top 10 der beliebtesten Vornamen für Jungen in 2024 gewesen:
- Noah
- Matt(h)eo/Mat(h)eo
- Leon
- Luca/Luka
- Paul
- Henry/Henri
- Theo
- Emil
- Elias
- Louis/Luis
