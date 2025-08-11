Julia Klöckner und Jörg Pilawa sollen ein Paar sein

Der Fernsehmoderator und die Bundestagspräsidentin: Jörg Pilawa und Julia Klöckner sollen aktuellen Berichten zufolge ein Paar sein. Sie selbst äußern sich nicht dazu.

Sollen sich erstmals auf einem Fest in der Rheinland-Pfalz kennengelernt haben: Julia Klöckner und Jörg Pilawa.

Julia Klöckner (52), CDU-Politikerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages, soll mit TV-Moderator Jörg Pilawa (59) liiert sein. Das berichtet die dpa unter Berufung auf deren Freundeskreise. Auch die "Bild"-Zeitung will vor einigen Tagen von der vermeintlichen Beziehung der beiden erfahren haben.

Freunde sollen Klöckner und Pilawa vorgestellt haben

Jörg Pilawa, bekannt aus zahlreichen Quizformaten, soll die frühere Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft laut dpa-Informationen in deren Heimatort Guldental bei einem Fest kennengelernt haben. Demnach hätte Freunde die beiden einander vorgestellt. Im Landkreis Bad Kreuznach in der Rheinland-Pfalz seien die beiden des Öfteren unterwegs. Auch ihre Familien sollen sich bereits kennen.

Genauere Details über die angebliche Beziehung gibt es nicht. Weder der Moderator noch die Politikerin äußerten sich zu den aktuellen Berichten. Auf dpa-Nachfrage verwies das Paar auf den Schutz seiner Privatsphäre und betonte, Statements oder Interviews zu ihrer Beziehung grundsätzlich abzulehnen.

Beide haben sich in den vergangenen Jahren getrennt

Im Sommer 2023 war das Ehe-Aus von Klöckner und ihrem Mann Ralph Grieser öffentlich geworden. Die beiden hatten 2019 geheiratet. "Die Beteiligten haben freundschaftlich und gemeinsam entschieden, die Ehe nicht weiter zu führen", bestätigte damals ihr Anwalt.

Dass der Hamburger und vierfache Vater Jörg Pilawa und seine Ehefrau Irina getrennt sind, wurde bereits 2022 bekannt. "Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt", erklärte die Anwältin des Moderators im Mai desselben Jahres.