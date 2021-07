Julia Jasmin Rühle aka "JJ Sexy": Unfall mit Porsche!

Schauspielerin Julia Jasmin Rühle, die als "JJ Sexy" bei "Berlin - Tag & Nacht" (RTL2) bekannt wurde, hatte am Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall. Ihr Porsche überschlug sich mehrfach auf der Autobahn. Sie liegt schwer verletzt in einem Krankenhaus in Berlin.

08. Juli 2021 - 09:49 Uhr | AZ

Julia Jasmin Rühle ist verheiratet und hat eine Tochter. © dpa/rtn/Jürgen Kreye

Julia Jasmin Rühle (33) liegt nach einem Horror-Unfall auf der Autobahn nahe Lanke schwer verletzt in einer Berliner Klinik – sie soll außer Lebensgefahr sein. JJ aus "Berlin - Tag & Nacht": Autounfall - Porsche komplett zerstört Die Schauspielerin, bekannt aus der Großstadt-Soap "Berlin - Tag & Nacht", überschlug sich mit ihrem 400 PS starken Porsche auf der A11 mehrfach, wie die Polizei gegenüber RTL mitteilte. Dabei wurde Rühle im Wrack eingeklemmt. Die schöne 33-Jährige krachte mit ihrem Porsche in einer Rechtskurve gegen die Mittelleitplanke. Der Wagen wurde komplett zerstört, wie ein Polizeisprecher sagte: "Man konnte nicht einmal mehr das Modell erkennen".