Jürgen Milski erntet Kritik nach kontroverser Aussage: "Ich bin zu sehr Mann!"

Der Schlagersänger und Reality-TV-Star Jürgen Milski sorgt nicht zum ersten Mal für Kritik – doch was hat der 59-Jährige dieses Mal falsch gemacht?

Vor über 20 Jahren war Jürgen Milski zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Bei "Big Brother" entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling – jetzt sorgt er mit einem kontroversen Instagram-Post für viel Diskussion bei seinen Fans.

Jürgen Milski: Kritik für den Reality-TV-Star

Neben seiner Musik-Karriere startete Jürgen Milski auch im Reality-TV groß durch – sowohl als Moderator, als auch als Teilnehmer. 2016 sah man den inzwischen 59-Jährigen beim "Dschungelcamp" auf "RTL".

Jürgen Milski steht erneut in den Schlagzeilen

Bereits vor einigen Jahren sorgte Jürgen Milski mit fragwürdigen Aussagen zum Thema Migration für viel Kritik. In dem Zusammenhang sprach er 2015 auf seiner Facebook-Seite von "Dealerpack". Sechs Jahre später wurde der Schlagersänger dann erneut öffentlich kritisiert, nachdem er sich in der Sendung "Die letzte Instanz" gegen eine Umbenennung der "Zigeunersauce" ausgesprochen hatte.

Weshalb sind die Fans jetzt sauer?

Jetzt hagelt es erneut Kritik: Am Mittwoch postete Jürgen Milski ein Foto auf seinem Instagram-Account, auf dem zu sehen ist, wie er eine Handtasche über einen See hält und dabei lachend zur Seite schaut – soweit so gut.

Jürgen Milski: "Ich bin zu sehr Mann!"

Was an dem Post für Kritik sorgt, ist aber nicht das Foto selbst, sondern viel mehr seine Unterschrift: "Ich rate jeder Frau davon ab mich zu fragen, ob ich mal ihre Tasche halten kann!! Meine Antwort ist immer die gleiche. NIEMALS!! Ich weiß nicht warum. Ich glaube einfach, ich bin zu sehr MANN!!"

Vielleicht doch eher "zu wenig Mann"?

Das gefällt nicht allen Fans. Ein User schreibt: "Vielleicht bist du nicht zu sehr Mann, sondern zu wenig". Andere teilen diese Meinung – "Macho", heißt es unter dem Beitrag. Doch nicht jeder sieht das so eng. Manche in den Kommentaren haben dieselbe Einstellung wie Jürgen Milski: "Mir würde es auch nie im Traum einfallen, die Tasche meiner Frau zu tragen", schreibt einer seiner Follower.

Milski selbst relativiert seine Aussage aber auch in der Bildbeschreibung: Für seine Tochter mache er da auch mal eine Ausnahme. Ob er den Text zu 100 Prozent Ernst meint, weiß vermutlich nur er selbst – für Diskussionen hat der Schlagersänger aber allemal gesorgt.