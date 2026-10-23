Dass sie heiraten will, steht für Joelina Drews bereits fest. Für ihre Hochzeit wünscht sich die Tochter von Jürgen Drews nur das Feinste. Dafür wird sie jetzt von einem Schlagerkollegen in die Schranken gewiesen ...

In Musikproduzent Adrian Louis (32) fand Joelina Drews (31) die große Liebe. Schon des Öfteren betonte das Paar, gemeinsam vor den Traualtar treten zu wollen. Joelina möchte, dass der große Tag perfekt wird. Dafür will die Tochter von Jürgen Drews (81) tief in die Tasche greifen.

Tochter von Jürgen Drews ermahnt: "Du machst ihm wieder Angst"

"Für meine Hochzeit will ich richtig viel Geld ausgeben, weil ich will ja so eine richtige Prinzessinnenhochzeit", stellt die berühmte Münchnerin jetzt klar. Im Podcast-Gespräch mit ihren Sängerkollegen Achim Petry (52) und Lucas Cordalis (59) meint Joelina Drews, dass man an einem so wichtigen Tag im Leben nicht sparen sollte.

Petry kann ihre Sichtweise nachvollziehen – spricht zugleich jedoch eine deutliche Warnung aus. "Du machst dem Adrian gerade wieder Angst", ermahnt er sie. Petry habe mit Drews' Freund bereits über die anstehende Hochzeit geredet. Dabei sei deutlich geworden, dass Adrian Louis dem großen Tag auch mit leichter Sorge entgegenblickt. Konkrete Hochzeitspläne gibt es bislang noch nicht. Dennoch beschäftige Louis mitunter ein Thema: "Es wird so teuer."

Joelina Drews stellt Ansprüche wegen Hochzeit: "Muss schon schön sein"

"Nimm ihm die Angst", so Achim Petry zu Joelina Drews im Podcast " ". Die 31-Jährige meint daraufhin: "Ja, es muss jetzt ja nicht so übermäßig teuer sein. Ich übernehme ja auch gerne ein bisschen etwas." Die Drews-Tochter hat klare Vorstellungen von ihrer Hochzeit: "Dann muss es schon schön sein. Es muss nicht überteuert sein, aber einfach gut organisiert, schöne Sachen sollen geplant sein, und geiles Essen."

Joelina Drews und ihr Freund Adrian Louis sind seit rund fünf Jahren ein Paar. © imago/APress

Jürgen Drews' Tochter rechnet mit vielen Hochzeitsgästen

Lucas Cordalis möchte wissen, ob die Sängerin bereits weiß, wie viele Gäste eingeladen werden sollen. "Ich glaube, bei uns werden da schon einige zusammenkommen. Weil wir haben viele Freunde und viele Bekannte", erzählt Drews offen. Eine Hochzeit im kleinen Kreis scheint es demnach nicht zu werden. Dass dabei auch einiges an Kosten entsteht, liegt wohl auf der Hand.

Schlagersängerin gibt viel Geld aus: "Ich mache es lieber allein"

Für die richtigen Dinge investiert Joelina Drews jedenfalls sehr gern. Das gilt nicht nur für ihre Traumhochzeit, sondern auch für ihre Karriere. Da die Sängerin ohne Plattenlabel arbeitet, stemme sie die Kosten für ihre Produktionen und Musikvideos selbst. "Ich investiere viel Geld in meine Musik und gebe viel für meine Arbeit aus", erklärt sie. Normalerweise trage ein Label solche Ausgaben, zumindest teilweise. Die 31-Jährige habe sich dennoch ganz bewusst dafür entschieden, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen. "Ich mache es lieber allein, weil ich auch gerne Dinge anders mache und eben meine Freiheiten habe." Stolz betont sie: "Das funktioniert bisher sehr gut."