Judith Rakers privat: So glücklich ist die Moderatorin nach der Scheidung

Judith Rakers ist eine der bekanntesten deutschen Nachrichtensprecherinnen. Nach ihrem Aus bei der "Tagesschau" genießt sie die Zeit im heimischen Garten. Aber wie schaut es in ihrem Liebesleben aus? Hat sie nach der Trennung von ihrem Ehemann wieder einen Freund gefunden? Und wie lebt die Tierfreundin privat?

Fast 20 Jahre war Judith Rakers Nachrichtensprecherin bei der "Tagesschau" und war bei den Zuschauern gern gesehen. 2014 wurde sie bei einer Umfrage der "Bild" sogar mit 97,9 Prozent zur beliebtesten deutschen Nachrichtensprecherin gewählt.

2024: Judith Rakers verlässt die "Tagesschau"

Ende Januar 2024 moderierte Judith Rakers ihre letzte Ausgabe der "Tagesschau". Die heute 49-Jährige ging auf eigenen Wunsch, da sie sich mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren wolle, erklärte der NDR. Mit "Gala" hat Judith Rakers damals über ihre Zukunftspläne gesprochen: "Ich werde mich weiter liebevoll um meine mehr als 60 Obst- und Gemüsesorten kümmern – und viel kochen und einmachen."

Judith Rakers: So startete sie ihre Karriere im TV

Die 49-Jährige wuchs nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrem berufstätigen Vater auf und musste schnell selbstständig werden. Nach ihrem Abitur studierte sie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Deutsche Philologie und Neuere und Neueste Geschichte.

Parallel zum Studium arbeitete Judith Rakers als Moderatorin bei lokale Radiosendern. In der NDR-Sendung "Hamburg Journal" sammelte sie erste TV-Erfahrung, bis sie 2005 erste Beiträge für die "Tagesschau" moderierte. 2008 las sie erstmals die Hauptnachrichten um 20 Uhr.

Judith Rakers war von 2005 bis 2024 freiberufliche Sprecherin bei der "Tagesschau" © Jens Kalaene/zb/dpa

Judith Rakers: Preis für ESC-Moderation

Beim Eurovision Song Contest 2011 stand die 48-Jährige zusammen mit Anke Engelke und Stefan Raab in Düsseldorf auf der Bühne und präsentierte die Musikshow einem Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Für diese Moderation erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung".

Judith Rakers als Gärtnerin im heimischen Garten

Auf Instagram präsentiert Judith Rakers gern Schnappschüsse aus dem heimischen Garten. "Ich habe vor zwei Jahren angefangen, in meinem Garten Obst und Gemüse anzubauen und mittlerweile habe ich sogar eigene Hühner, die mich täglich mit frischen Eiern versorgen", erzählt sie im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Moderatorin ist auch eine echte Pferdenärrin und passionierte Reiterin, wie sie ihren Fans in den sozialen Medien zeigt.

Privatleben von Judith Rakers: Hat sie einen Freund?

2009 heiratete Judith Rakers den Finanzexperten Andreas Pfaff. Die Ehe scheiterte allerdings 2017 und das Paar trennte sich. Ob sie wieder einen neuen Freund hat, ist nicht bekannt. Nach der Scheidung zog sie 2018 zunächst auf einen Bauernhof bei Hamburg, worüber sie im Gespräch mit sagte: "Ich habe schon immer versucht, meine Träume in die Tat umzusetzen und jeden Schlenker in meinem Leben positiv zu sehen. Wäre ich nach meiner Scheidung nicht aufs Land gezogen, würde ich jetzt keine Firma rund um Gemüseanbau betreiben und auch keine Bücher schreiben."

Neuanfang auf Rügen: Judith Rakers zieht an die Ostsee

2025 machte die Nachrichtensprecherin dann publik, ihren Wohnsitz nach Rügen zu verlegen. Gegenüber erklärte sie im Juni 2025: "Zunächst habe ich nach einem alten Bauernhof zum Umbauen gesucht, aber leider nichts gefunden. Am Ende ist es ein großes Grundstück geworden, auf dem zuvor Ferienhäuschen standen. Dort baue ich nun komplett neu, was auch eine neue Erfahrung für mich ist. Denn bisher habe ich immer nur umgebaut oder saniert. Das wirklich Besondere an meiner neuen Heimat: Sie liegt ganz nahe im Meer, ich brauche nur zehn Minuten zu Fuß zum Strand."

Und weiter: "Ich muss nicht mehr unbedingt in Hamburg leben, seitdem ich bei der 'Tagesschau' aufgehört habe. Diese Freiheit habe ich als Chance gesehen, noch einmal neu anzufangen."

Judith Rakers im TV: Hier ist sie noch zu sehen

Wenn sie nicht gerade gärtnert oder renoviert, ist Judith Rakers noch immer regelmäßig im TV zu sehen. Bereits seit 2010 moderiert sie an der Seite von Giovanni di Lorenzo die Talkshow "3 nach 9", seit August 2021 ist sie außerdem als feste Moderatorin in der WDR-Sendung "Wunderschön!" tätig. Daneben konzentriert sich die sympathische Blondine aber am liebsten auf ihre vielen Homefarming-Projekte.