Jonas' Hofmanns schwangere Ehefrau Laura verrät zur WM: "Er verdreht zu Hause auch mal die Augen"

Für Moderatorin Laura Hofmann wird die Fußball-WM beruflich zum Volltreffer. Sie bekommt ihre eigene Sendung. Auch Ehemann, Profi-Kicker Jonas Hofmann, wird Teil des Formats. Im Interview mit der AZ gib die 32-Jährige einen ungefilterten Einblick: Wie lebt es sich als Spielerfrau? Wann kommt es bei den Hofmanns zu Spannungen? Und was plant die Familie im Münchner Sommer?

Während der Fußball-Weltmeisterschaft darf sich die einstige Sky-Moderatorin Laura Hofmann (32) erneut vor der Kamera beweisen. Die Spielerfrau und Gattin von Profi-Kicker Jonas Hofmann (33) ist ab Donnerstag (11. Juni) im Wechsel mit Sascha Bandermann (54) im "Breakfast Club" auf MagentaTV zu sehen. Dabei handelt es sich um ein zweistündiges Morgenformat, in dem die Moderatoren mithilfe von Fußballexperten die Nachtspiele aus Nordamerika täglich aufarbeiten. Im Interview mit der AZ äußerte sich Laura Hofmann zu ihrem neuen Job und ihrem prominenten Ehemann, der seit 2023 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht.

Privater Einblick bei WM-Moderatorin und Jonas Hofmann: "Verdreht auch mal die Augen"

Im "Breakfast Club" freut sich Laura Hofmann nicht nur auf spannende Spielanalysen, sondern auch auf ihren Mann Jonas. Der Profi-Kicker ist neben VIP-Kollegen wie Thomas Müller oder Mats Hummels für MagentaTV als WM-Experte tätig – und hat dabei auch Auftritte in dem von seiner Frau moderierten Format. Allzu oft trifft das Paar in der Sendung jedenfalls nicht aufeinander, wie Laura Hofmann der AZ verriet: "Stand jetzt sitzen Jonas und ich nur zweimal gemeinsam im 'Breakfast Club'." Dass es dabei sehr lustig wird, steht für die 32-Jährige außer Frage. Doch eine gewisse Spaßgrenze sollte offenbar eingehalten werden. Laura Hofmann hofft, dass ihr Mann und sie sich "vor der Kamera einigermaßen professionell verhalten und nicht die ganze Zeit anfangen zu lachen". Humor und Leichtigkeit scheint bei den beiden eine große Rolle zu spielen.

Zugleich schilderte die Moderatorin der AZ, dass ihr Partner und sie auch ernst werden können. Wenn es darum geht, die eigenen Ansichten zu vertreten, sei das gelegentlich der Fall – vor allem beim Thema Fußball. "Zu Hause analysieren wir oft gemeinsam Spiele. Und wenn ich eine Meinung aus Zuschauersicht habe, verdreht Jonas auch mal die Augen. Er blickt auf die Dinge natürlich total anders." Lachend fügte Hofmann hinzu: "Deswegen ist er auch Experte und ich nur Moderatorin." Ob es zwischen dem Paar auch im "Breakfast Club" mal zu Spannungen kommt, wird sich zeigen.

Profi-Kicker Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) und seine Frau Laura Hofmann, die im Rahmen der WM-Sendung "Breakfast Club" vor der Kamera stehen darf. © imago/Moritz Müller

Klar ist, während der WM wird bei den Hofmanns "viel über Fußball gesprochen" – mehr als ohnehin üblich. Doch laut Laura Hofmann gibt es "definitiv schlechtere Themen", über die man sich unterhalten könnte.

Laura Hofmann samt Promi-Mann zurück in München: Was sie jetzt plant

Für die Moderatorin steht ein befristeter Umzug nach München an. Ihren Wohnort im Rheinland lassen die Hofmanns für einige Zeit hinter sich. Natürlich in Bayern dabei: der gemeinsame Sohnemann des Paares, der im Sommer 2025 auf die Welt kam. Laura Hofmann schwärmte im AZ-Interview: "Wir freuen uns auch einfach auf den Sommer in München. Ich habe während meiner Zeit bei Sky dort gelebt und verbinde viel Schönes mit der Stadt. Deshalb werden wir trotz Augenringen versuchen, die Zeit auch als Familie zu genießen und mit unserem kleinen Sohn die Spielplätze Münchens zu erkunden."

Laura und Jonas Hofmann zeigen sich stolz mit ihrem Sohn, der im Sommer 2025 geboren ist. © Instagram/jonas_hofmann

Nach Fehlgeburt: Baby-Freuden bei Moderatorin und Fußballer-Mann

Für den TV-Sender Sky Sport News moderierte Laura Hofmann verschiedene Formate und Sendestrecken. 2023 beendete die 32-Jährige ihre Arbeit dort – im gleichen Jahr kam es zu einem privaten Verlust. Sie erlitt eine Fehlgeburt, woraufhin die Sportjournalistin ihre Prioritäten neu ordnen wollte. Ihre Kündigung bei Sky habe "verschiedene Gründe" gehabt: "Aber natürlich spielte auch der Wunsch eine Rolle, mehr Stabilität und mehr Zeit für das Privatleben zu haben."

Die Fehlgeburt habe tiefe Spuren hinterlassen und die schwere Zeit habe Hofmann "definitiv verändert". Der AZ verriet sie: "Solche Erfahrungen verändern wahrscheinlich jeden Menschen. Sie haben mir vor allem gezeigt, dass nicht alles planbar ist und dass man manche Dinge im Leben einfach nicht kontrollieren kann. Karriere und beruflicher Erfolg sind mir nach wie vor wichtig. Gleichzeitig habe ich noch bewusster gelernt, wie wertvoll Gesundheit, Familie und die Menschen sind, die einem nahestehen." Ihr Mann Jonas und Sohn sind Laura Hofmanns ganzer Stolz. Doch schon in wenigen Monaten soll die kleine Familie um ein weiteres Mitglied vergrößert werden. Wie Laura Hofmann bestätigt hat, ist sie schwanger – im Herbst soll ihr Kind auf die Welt kommen.

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Stempel Spielerfrau: WM-Moderatorin spricht jetzt Klartext

Nach ihrer Hochzeit mit Profi-Kicker Jonas Hofmann wurde Laura im Juni 2023 offiziell zur Spielerfrau. Ein Titel, der viele Privilegien mit sich bringen kann – zugleich aber oft als negativ behafteter Stempel zu verstehen ist. Für Laura Hofmann kam jedenfalls nie infrage, sich auf diesem Titel auszuruhen. Stets hat sie ihre ganz eigene Karriere verfolgt. In der AZ wollte die 32-Jährige mit den Vorurteilen gegenüber Spielerfrauen aufräumen. Der Titel könne durchaus auch wertfrei verstanden werden: "Der Begriff ist im Grunde genommen nicht falsch. Mein Mann ist Fußballspieler, ich bin seine Frau, [also, d. R.] Spielerfrau. Genauso wie er mein Moderatorenmann ist."

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar war Jonas Hofmann Teil des deutschen Kaders. Seine Frau Laura drückte von der Tribüne aus die Daumen. © imago/Moritz Müller

Während vielen Spielerfrauen nachgesagt wird, sie würden sich über die Rolle an der Seite ihres Fußballer-Mannes definieren, meinte Hofmann in der AZ: "Die Frage ist ja erst mal, ob das überhaupt jemand macht. [...] Manche zeigen mehr von ihrem Privatleben, andere weniger. Manche verfolgen ihre eigene Karriere, andere organisieren das Familienleben oder ziehen für ihren Partner in eine neue Stadt. Ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Mein Motto lautet: Leben und leben lassen."

Laura Hofmann an der Seite anderer Spielerfrauen im November 2022 bei der Fußball-WM in Katar. © imago/ActionPictures

Spielerfrau Laura Hofmann: "Verbringe meine Tage mit Shoppen, Kaffee trinken und Pilates"

Wenn Laura Hofmann nur als Anhängsel ihres Promi-Mannes degradiert wird, zeigt sie sich davon unbeeindruckt: "Faktisch stimmt es ja." In solchen Fällen setzt die Brünette auf ihren Humor. "Dann sage ich: 'Ja, genau, ich verbringe meine Tage mit Shoppen, Kaffee trinken und Pilates'", so die 32-Jährige. Lachend fügte sie im AZ-Interview hinzu: "Was ich manchmal auch wirklich mache!" Schlussendlich ist Hofmann der Meinung, der Titel Spielerfrau könne beides sein – Glamour und Belastung. "Oder eben keines von beidem, es kommt einfach total darauf an, wie jemand damit lebt. Manche gehen offen damit um und fühlen sich damit wohl, andere halten ihr Privatleben eher raus."

WM-Moderatorin über Jobverlust: "Hätte besser kommuniziert werden können"

Über ihren beruflichen Werdegang ist Laura Hofmann heute sehr glücklich. Ihre neue Tätigkeit für MagentaTV spricht laut der 32-Jährigen Bände: "Es ist tatsächlich der größte Job, den ich bisher machen durfte." Doch noch vor wenigen Monaten zeigte sich die Moderatorin deutlich bedrückter. Das von Mats Hummels und Lukas Podolski gegründete Format "Baller League", welches Hofmann ab Januar 2024 moderierte, wurde nicht fortgeführt. Anfang des Jahres wurde der Ligabetrieb eingestellt und Hofmann verlor damit – für sie völlig überraschend – ihren Job. Der AZ gestand sie: "Natürlich finde ich es noch immer schade, weil es ein wirklich spannendes Projekt war."

Weiter verriet Hofmann der AZ: "Klar war ich enttäuscht. Zum einen, weil es nicht weitergeht, und zum anderen, weil ich davon letztlich online erfahren habe. Das hätte vonseiten der Verantwortlichen sicherlich besser kommuniziert werden können." An Vorwürfe will sich Hofmann jedoch nicht klammern – Fehler seien, gerade auch bei jungen Unternehmen, am Ende oft unvermeidbar.

Ohnehin hat sich für Laura Hofmann alles zum Besten gefügt. Mit ihrem WM-Moderationsjob für MagentaTV hat sie sich offenbar schnell vom beruflichen Rückschlag erholt.