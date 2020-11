John Legend und Chrissy Teigen: Partner-Tattoo für ihren toten Sohn

John Legend und Chrissy Teigen erinnern an ihren verstorbenen Sohn Jack mit einem Partner-Tattoo. Anfang Oktober machte das Model in einem bewegenden Post seine Fehlgeburt öffentlich.

Anfang Oktober teilten Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) einen schweren Schicksalsschlag mit der Welt: Das Model hatte nach mehreren Tagen im Krankenhaus eine Fehlgeburt erlitten. Vier Wochen später widmet das Paar seinem verstorbenen Sohn Jack nun ein ganz besonderes Partner-Tattoo.

Teigen präsentierte ihr neues Tattoo am Handgelenk bereits am Wochenende via Twitter, nun zieht auch ihr Ehemann nach. Tattoo-Künstler Daniel Winter veröffentlichte dazu . Auf den Schwarz-Weiß-Bildern trägt Legend dasselbe Tattoo am Handgelenk wie seine Frau. Beide haben sich den Namen "Jack" in kleiner, filigraner Schrift tätowieren lassen.

Teigen und Legend sind seit 2007 ein Paar und gaben sich 2013 das Jawort. Sie haben noch zwei weitere Kinder: Tochter Luna (4) und Sohn Miles (2).