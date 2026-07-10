Johann Lafer an Krebs erkrankt: Das rät ihm jetzt ein geheilter Promi-Kollege

Johann Lafer bekämpft seinen Krebs und unterzieht sich einer Chemotherapie. Ein Promi-Kollege, der den Lymphdrüsenkrebs mittlerweile besiegt hat, wendet sich jetzt an den TV-Koch. In der AZ schickt er eine persönliche Botschaft.

Im Herbst 2023 ist Johann Lafer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Etwa zweieinhalb Jahre später – Ende Mai 2026 – machte der beliebte TV-Koch die Diagnose öffentlich. Bereits im Januar begann er eine Chemotherapie und teilt seither aktuelle Entwicklungen mit seinen Fans. Auch bei Kalle Pohl wurde vor drei Jahren Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert.

Im AZ-Interview äußert sich der 74-jährige Comedian ("7 Tage, 7 Köpfe") jetzt zu der Krankheit und richtet persönliche Worte an Johann Lafer.

Diagnose Lymphdrüsenkrebs: Kalle Pohl mit persönlicher Botschaft an Johann Lafer

Der Komiker musste sechs anstrengende Chemotherapien durchstehen. Pohl verrät der AZ, dass sich sein Blick aufs Leben komplett verändert habe. "Mitten in der Chemo, da dachte ich sogar mal: Was soll das alles noch? Aber meine kleine Hündin Schnupi und diese wunderbare Kraft des Lächelns haben mir geholfen, dieses Elend zu überstehen."

Kalle Pohl konnte den Krebs 2024 besiegen. Seitdem genießt er die Zeit bewusster und intensiver. Für Johann Lafer hat der Comedian nun eine eindringliche Botschaft: "Es mag simpel klingen: Durchhalten und daran glauben, dass es eine innere Kraft gibt, die wieder zu einem gesunden Leben führt."

Kalle Pohl erkrankte an Lymphdrüsenkrebs und konnte die Krankheit besiegen. © imago/Horst Galuschka

Johann Lafer über Krebserkrankung: "Das Beste daraus machen"

Die Chemotherapie setzt Lafer zu und bleibt nicht ohne Folgen. Wie die AZ berichtete, hat die Krebsbehandlung starke Auswirkungen auf seinen Körper. Der Koch verlor 25 Kilo. Doch der 68-Jährige lässt den Kopf nicht hängen. "Es nützt nichts, immer nur irgendwo in der Ecke zu sitzen. Das ist der falsche Weg. [Der Krebs, d. Red.] ist ein Schicksalsschlag, man muss ihn nehmen, wie er ist, und das Beste daraus machen", betonte er bei einem Event in München.

Lafers Ehefrau Silvia unterstützt den Koch, wo sie nur kann. Ebenso schenken ihm seine Kinder Jennifer und Jonathan viel Trost. Die beiden erfuhren erst im Frühjahr dieses Jahres von der Diagnose, berichtete "Bild". Lafer und seine Frau wollten die Erkrankung vor ihren Kindern "so lange wie möglich geheim halten".

"Nutzen Sie jede Gelegenheit": Das rät Kalle Pohl der Familie von Johann Lafer

Im AZ-Interview will Kalle Pohl den Angehörigen von Johann Lafer nun einen wichtigen Rat mit auf den Weg geben. "Gönnen Sie ihm Ruhe, aber nutzen Sie auch jede Gelegenheit, bei ihm zu sein und mit ihm zu reden – und zu lächeln", so der TV-Star.

Johann Lafers Ehefrau Silvia ist dem TV-Koch eine große Stütze. © imago/Breuel-Bild

Seine eigenen Erfahrungen mit dem Krebs hat Pohl in einem Buch niedergeschrieben. In "Wenn es ernst wird, bleib ich Komiker" gewährt der 74-Jährige einen ungefilterten Einblick in seine Gefühlslage während der Erkrankung. Doch wie der Titel erahnen lässt, versank Kalle Pohl in dieser Zeit keineswegs in Trauer und Angst. Er ließ sich den Humor nicht nehmen und versuchte weiter, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. "Schmunzeln ist garantiert", meint der Comedian augenzwinkernd in Bezug auf seine Biografie.