Johann Lafer an Krebs erkrankt: TV-Kollegin entsetzt über "widerliche Berichte"

Johann Lafer machte seine Krebsdiagnose publik. Seitdem verfolgt die Öffentlichkeit seinen Gesundheitszustand mit besonderem Interesse. Eine TV-Kollegin zeigt sich wegen mancher öffentlichen Reaktion völlig entsetzt.

Ende Mai machte Johann Lafer seine Krebsdiagnose öffentlich. Nach einem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" verriet der berühmte TV-Koch, dass er seit November 2023 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Auf Heilung könne der 68-Jährige nicht mehr hoffen, jedoch lasse sich die Erkrankung durch medizinische Maßnahmen unter Kontrolle bringen. Er unterzieht sich einer Chemotherapie. Lafer freute sich über die Anteilnahme, sprach aber auch kritisch an, wie teilweise über seine Krankheit berichtet werde. Er dulde keine Spekulationen zu seiner Krankheit und seinem körperlichen Zustand.

Johann Lafer an Krebs erkrankt: Das sagt jetzt TV-Kollegin Ruth Moschner

Johann Lafer meinte in einem Online-Posting: "Aufgrund der aktuellen Berichterstattung über meinen Gesundheitszustand möchte ich dazu persönlich Stellung nehmen." Er betonte, dass er sich auf einem "guten Weg der Genesung" befinde und dass seine Ärzte den "Verlauf der Behandlung positiv" bewerten.

TV-Moderatorin Ruth Moschner, mit der Lafer bereits mehrmals gemeinsam vor der Kamera stand, wünscht ihm jetzt "weiterhin viel Kraft" für die Behandlung. Über die Darstellung seiner Krebserkrankung in einzelnen Medien zeigt sie sich jedoch entsetzt: "Solche Berichte sind einfach widerlich."

Ruth Moschner lässt erkennen, dass die öffentliche Diskussion über die Erkrankung des TV-Kochs aus ihrer Sicht häufig die nötige Sensibilität vermissen lässt. Üble Behauptungen zu Lafers Erkrankung und Gesundheitszustand machten die Runde (die AZ erwähnt diese hier bewusst nicht). "Ich hoffe, ihr könnt das an euch abprallen lassen", wünscht Ruth Moschner der Familie Lafer.

Kennen sich seit vielen Jahren: TV-Koch Johann Lafer und Moderatorin Ruth Moschner in der Sendung "Lafer! Lichter! Lecker!" im Frühjahr 2013. © imago/Michael Wigglesworth

Gemeinsame TV-Vergangenheit von Johann Lafer und Ruth Moschner

Der gebürtige Österreicher und Ruth Moschner kennen sich seit vielen Jahren. In seiner Sendung "Lafer! Lichter! Lecker", die Johann Lafer von 2006 bis 2017 an der Seite von Horst Lichter moderierte, war Moschner mehrmals zu Gast. Auch für die Vox-Kochshow "Wer is(s)t besser?" standen der TV-Koch und die Moderatorin gemeinsam vor der Kamera. Sie lachten viel und funktionierten im Fernsehen als eingespieltes Team. Dass Johann Lafer während seiner Chemotherapie auf Moschners Unterstützung zählen kann, dürfte dem 68-Jährigen viel bedeuten.

Johann Lafer macht Krebsdiagnose öffentlich: "Will nichts mehr vorgaukeln"

In der sicher nicht immer einfachen Zeit seit seiner Diagnose ist ihm natürlich auch seine Familie eine große Stütze. Auf seine Frau Silvia kann sich Johann Lafer stets verlassen. Der TV-Koch vertraut ihr seine tiefsten Gedanken und Sorgen an. Silvia war offenbar die erste Person, die nach Lafers "ZDF-Fernsehgarten"-Auftritt von seinem Vorhaben erfuhr, die Diagnose öffentlich zu machen. "Ich habe zu meiner Frau gesagt: Es geht nicht mehr. Ich will nichts mehr vorgaukeln", verriet er der AZ. Der 68-Jährige und seine Liebste haben zwei Kinder – Tochter Jennifer und Sohn Jonathan. Ehefrau Sylvia meinte in "Bild": "Die Ärzte haben zu ihm gesagt: An dieser Krankheit wirst du nicht sterben."

Für Johann Lafer steht ein Rückzug aus der Öffentlichkeit derzeit nicht zur Debatte. "Es nützt nichts, immer nur irgendwo in der Ecke zu sitzen", sagte der TV-Koch der AZ."Es ist ein Schicksalsschlag, man muss ihn nehmen, wie er ist, und das Beste daraus machen."