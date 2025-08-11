Jörg Pilawa gilt als Garant der fröhlichen Quiz-Unterhaltung. Doch auch der Moderator bleibt von privaten Sorgen nicht verschont. Er und Ehefrau Irina haben sich nach 16 Jahren Ehe getrennt. Jetzt die Überraschung: Der TV-Star hat eine neue Partnerin. Was ist bekannt?

In seinen Quizsendungen zeigt sich Jörg Pilawa meist als gut gelaunter Strahlemann. Aber auch den beliebten Moderator plagen familiäre Sorgen – wie etwa seine Trennung von Ehefrau Irina. Inzwischen ist er aber wieder frisch verliebt, wie der TV-Star bestätigt hat. Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Trennung bei Jörg Pilawa und Ehefrau Irina

Mit Irina war Jörg Pilawa seit 2006 verheiratet. Sie ist Lehrerin und die Tochter von Horst W. Opaschowski. Mit ihr hat der Moderator zwei Töchter (*2000, *2011) und einen Sohn (*2003). Die Kinder heißen Nova, Emmy und Juri.

Inzwischen ist das Promi-Paar getrennt. "Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt", bestätigt die Anwältin des Moderators Mitte Mai 2022. Ob sich die beiden auch scheiden lassen wollen, ist aber nicht bekannt. "Da meine Mandanten ihre Privatsphäre auch im Hinblick auf das Wohl der gemeinsamen Kinder unbedingt schützen möchten, werden sie sich zu dem Thema nicht weiter äußern und bitten darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen."

Jörg Pilawa und Ehefrau Irina haben sich getrennt. © BrauerPhotos / K.S.

Neue Freundin von Jörg Pilawa: Er und Julia Klöckner sind ein Paar

Lange Single blieb Jörg Pilawa nach der Trennung offenbar nicht. Wie Freunde der Deutschen Presseagentur bestätigt haben, ist der Moderator in einer Beziehung mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Die beiden sollen sich bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin über Freunde kennengelernt haben. Mehr ist über die neue Liebe allerdings noch nicht bekannt. Auch gemeinsame Bilder oder Auftritte gibt es bislang nicht.

Julia Klöckner ist die neue Partnerin an der Seite von Jörg Pilawa. © imago/Future Image

Tochter von Jörg Pilawa leidet an Kinderrheuma: "Ein furchtbarer Moment"

Jörg Pilawa und Noch-Ehefrau Irina haben 2021 offenbart, dass ihre Tochter Nova an Kinderrheuma leidet. Im Gespräch mit wollte der Moderator mit dem Vorurteil aufräumen, dass rheumatische Erkrankungen nur ältere Menschen betreffen. "Bis wir selber die Betroffenen waren, dachte ich, dass Rheuma eine Alte-Menschen-Krankheit ist", sagte er im Oktober 2021 dazu. Dann traf es seine eigene Familie, als seine damals zweijährige Tochter plötzlich erkrankte.

"Das ist natürlich ein furchtbarer Moment, wenn du morgens deine zweijährige Tochter, die eigentlich eine Frohnatur ist, im Bett liegen hast, wo sie vor Schmerzen weint und nicht mehr aufstehen will", sagt er dazu. Kurz darauf wurde bei Nova Pilawa Rheuma diagnostiziert. Die Krankheit tritt in Schüben auf, wovor sich die Familie anfangs fürchtete. "Du weißt nicht, wann es kommt. Ich hab irgendwann für mich klargemacht, dass man einfach diese Zeit, wo der Schub nicht da ist, lieben und genießen muss."

Nova: So geht es der Tochter von Jörg Pilawa heute

Jörg Pilawa und seine Noch-Ehefrau Irina unterstützten ihre Tochter, motivierten sie dazu, den Alltag anzugehen. Dadurch mussten allerdings die Geschwister von Nova oft zurückstecken. Inzwischen geht es ihr besser, sie bekommt einmal wöchentlich eine Spritze und lebt symptomfrei. "Ich glaube, da hat ein Menschenkind diese Krankheit bekommen, [das] sich von nichts aufhalten lassen wird", sagte der Moderator stolz über seine Tochter.

Scheidung: Jörg Pilawa hat Sohn mit Exfrau Kerstin

Im Jahr 2000 ließen sich Jörg Pilawa und seine damalige Ehefrau Kerstin scheiden. Aus dieser Ehe stammt Sohn Finn, der 1997 geboren wurde.

Jörg Pilawa: Wechsel zu Sat.1 und neue Quiz-Show

Im Januar 2022 wurde bekannt, dass Pilawa von der ARD zu Sat.1 wechselt. Im Frühjahr 2022 moderierte er die Prime-Time-Show "Quiz für Dich". Jörg Pilawa freute sich: "In 'Quiz für Dich' bleibe ich zum Start zwar dem Genre Quizshow treu, aber darüber hinaus haben Daniel Rosemann und ich viele Ideen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren angehen wollen."

Erfolg mit "Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?"

Seit März 2023 steht Jörg Pilawa auch für die Sat.1-Show "Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?" vor der Kamera. Die Zuschauer scheinen begeistert zu sein, denn die Quoten waren stark. 2024 folgte eine zweite Staffel und auch 2025 durfte man sich über neue Folgen in einer weiteren Staffel freuen.