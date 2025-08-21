"Morgenmagazin", "Sportschau", "Mittagsmagazin" und nun die "Tagesthemen" – Jessy Wellmer ist ein Moderationstalent. Was über ihr Privatleben, Familie und Job bekannt ist.

Mit ihrem Job bei den "Tagesthemen" dürfte Jessy Wellmer einem größeren TV-Publikum bekannt geworden sein. Doch für die Moderatorin ist es nicht der erste TV-Job. Woher kennt man sie und was ist über Ehemann und Kinder bekannt?

Jessy Wellmer Familie, Eltern und Ausbildung

Jessy Wellmer wurde am 5. Dezember 1979 in Güstrow in der DDR geboren. Ihre Eltern arbeiteten beide als Lehrer, ihre Mutter unterrichtete Russisch. Nach ihrem Abitur begann sie ab 1999 ein Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin, welches sie mit Diplom abschloss. Im Anschluss absolvierte sie außerdem die ems–Schule für elektronische Medien in Babelsberg. Während dieser Zeit arbeitete sie bereits unter anderem für den rbb.

Moderatoren-Duo bei der EM: Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger

Jessy Wellmer hatte schon einige Stationen als Sportmoderatorin: Sie war unter anderem von 2009 bis 2014 für die Sportberichterstattung beim "ZDF-Morgenmagazin" tätig und moderierte Sendungen wie "Sportschau am Samstag", "Sportschau am Sonntag"," rbb Sportplatz " oder "11 Freunde TV". Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2021 bildete sie mit Bastian Schweinsteiger ein Moderatoren-Duo. Trotz der gemeinsamen Station passierte Wellmer im Rahmen des "WM Studio" der ARD ein Jahr später dann ein peinlicher Fauxpas: Vor laufenden Kameras nannte sie Bastian Schweinsteiger "Sebastian" – der Kollege nahm den kleinen Ausrutscher aber mit Humor.

Jessy Wellmer vertritt Alexander Bommes in dessen TV-Pause

Dass Jessy Wellmer Moderatorin des "ARD-WM-Studio" wird, war übrigens gar nicht geplant: Ursprünglich sollte Alexander Bommes moderieren, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen die Stelle nicht antreten. Jessy Wellmer sprang als Vertretung ein. Nachdem der "Gefragt – Gejagt"-Moderator vier Monate wegen einer Krankheit nicht im TV zu sehen war, kehrte er im April 2024 schließlich wieder auf den Bildschirm zurück.

Jessy Wellmer wechselt zu "Tagesthemen"

Im Juni 2023 gab die ARD schließlich bekannt, dass Jessy Wellmer neue "Tagesthemen"-Moderatorin wird. "Mit Jessy Wellmer bekommen die 'Tagesthemen' eine versierte und beliebte Journalistin", erklärte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Sie stamme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe sich intensiv mit der Entwicklung Ostdeutschlands beschäftigt und werde auch dieses Jahr das ARD-Programm mit einer persönlichen Reportage aus diesem Teil der Republik bereichern.

Jessy Wellmer in der Reportage "Hört uns zu! Wir Ostdeutsche und der Westen". © ARD Das Erste/rbb/beckground tv

Wie sehr ihr dieses Thema am Herzen liegt, konnte Wellmer bereits mit der rbb-Reportage "Hört uns zu! Wir Ostdeutsche und der Westen", die im September 2023 ausgestrahlt wurde, unter Beweis stellen. Die Moderatorin ergründet dabei die ostdeutsche Gefühlslage 33 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Jessy Wellmer: Erster Satz in den "Tagesthemen"

Für die Stelle als "Tagesthemen"-Moderatorin gab sie ihre Position bei der "Sportschau" auf: Am 30. September 2023 hat sie ihre letzte Ausgabe moderiert. Die "Tagesthemen" präsentierte Jessy Wellmer erstmals am 30. Oktober 2023 . "Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die 'Tagesthemen' präsentieren zu können", sagte sie in der ersten Moderation der ARD-Nachrichtensendung. Nachrichtensprecherin Judith Rakers an ihrer Seite sagte direkt darauf: "Und darüber freuen wir uns auch."

Jessy Wellmer bei den "Tagesthemen": Kein persönlicher Satz bei der Verabschiedung?

Bei den "Tagesthemen" gibt es die Tradition, dass die manche Moderatoren feste Verabschiedungsformeln nutz(t)en. Ingo Zamperoni wählt beispielsweise "Bleiben Sie zuversichtlich". Und Ulrich Wickert wünschte schlicht "eine geruhsame Nacht". Und Jessy Wellmer? Sie sagte im Vorfeld ihrer erstes "Tagesthemen"-Sendung: "Ich finde es gut, wenn ich die Freiheit behalte, den Satz zum Ende der Sendung auch vom jeweiligen Tag und den Ereignissen abhängig zu machen." Dennoch hält sie es offen: "Aber wenn mir irgendwann so ein Zamperoni- oder Wickert-Schlusssatz ein- oder zufällt, dann bringe ich den vielleicht auch." Ihre allererste "Tagesthemen"-Sendung beendete Jessy Wellmer übrigens mit: "Morgen sehen Sie mich gleich nochmal – wenn Sie mögen. Für heute: Tschüss."

Hat Jessy Wellmer Mann und Kinder?

Jessy Wellmer ist mit Diplom-Biologen und Journalisten Sven Siebert verheiratet. Laut einem Interview mit der Berliner Morgenpost war er es, der die Moderatorin zum Journalismus brachte. Das Paar lebt in Berlin-Charlottenburg und hat zwei Kinder: eine Tochter und einen Sohn.

Jessy Wellmer und Ehemann Sven Siebert. © Jörg Carstensen (dpa)

Hat Jessy Wellmer Instagram?

2023 konnte man Jessy Wellmers Leben und Berufsalltag noch auf ihrem offiziellen Instagram-Account verfolgen. Der Account ist mittlerweile aber nicht mehr verfügbar. Es scheint, als hätte sie sich derzeit aus den sozialen Medien zurückgezogen.