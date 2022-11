Jeremy Fragrance: Was ist über Freundin, Vermögen und Alter bekannt?

Jeremy Fragrance zählt zu den unbekannteren Kandidaten bei "Promi Big Brother". Er hat sich jedoch auf TikTok, YouTube und Instagram als Parfüm-Influencer eine treue Followerschaft aufgebaut. Doch was weiß man noch über ihn? Hat er eine Freundin?

Jeremy Fragrance zählt in den sozialen Medien mit beinahe sechs Millionen Followern bei TikTok zu den Superstars. Nun versucht er sich bei der neuen Staffel von "Promi Big Brother" auch im Reality-TV. Doch was ist privat über ihn bekannt? Hat Jeremy Fragrance eine Freundin?

Jeremy Fragrance: Alter, Herkunft und echter Name

Am 5. Februar 1989 wurde Jeremy Fragrance in Oldenburg geboren. Seinen außergewöhnlichen Namen trägt er nicht seit seiner Geburt, denn in Wirklichkeit heißt er Daniel Schütz. Die Eltern des 33-Jährigen sind polnische Einwanderer, er wuchs laut Sat.1 in einer sozial benachteiligten Umgebung auf. In seinem katholischen Glauben habe er die Motivation gefunden, sich eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen.

Boyband-Vergangenheit von Jeremy Fragrance: Er sang bei "Part Six"

Bevor der Influencer als Jeremy Fragrance in der Mode- und Parfüm-Branche Erfolge feiern konnte, versuchte er sich als Sänger einer Boyband. Unter dem Namen Jeremy Williams war er von 2008 bis 2010 Teil der Gesangsgruppe "Part Six", die von Luke Mockridges Bruder Matt gegründet wurde. Allerdings blieb der ersehnte Charterfolg aus.

Jeremy Fragrance (Zweiter von links), damals noch Jeremy Williams mit seinen Gesangskollegen von "Part Six". © BrauerPhotos / K.S. (digital-BrauerPhotos)

Karriere als Parfüm-Influencer: Jeremy Fragrance begeistert Millionen Fans

Sein Durchbruch schaffte Jeremy Fragrance erst durch eine clevere Idee: Bei einer USA-Reise begeisterte er sich für den Laden-Duft des Modelabels "Abercrombie & Fitch", was ihn dazu inspirierte, seinen eigenen Youtube-Kanal für Männer-Styling, -Mode und -Düfte aufzubauen. Ein großer Erfolg, denn mittlerweile hat er 1,94 Millionen Abonnenten. Auch auf Instagram folgen ihm über 600.000 Fans. Damit zählt er zu den erfolgreichsten Influencern der Branche.

Vermögen von Jeremy Fragrance: Wie reich ist er?

Dass die Arbeit als Influencer und Model durchaus lukrativ sein kann, haben prominente Beispiele wie Kylie Jenner oder Dagi Bee in der Vergangenheit bewiesen. Auch Jeremy Fragrance scheint ein Stück vom Kuchen abbekommen zu haben. Sein Vermögen wird laut Sat.1 auf 1,3 Millionen Euro geschätzt.

Hat Jeremy Fragrance eine Freundin?

Wird der Influencer während seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2022 von einer besonderen Dame vermisst? Eine Freundin scheint nicht auf ihn zu warten, denn aktuell ist er Single. Seine letzte bekannte Partnerin war Lara Kim Andersen.

Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother" 2022: Bereits vorab sorgt er für Zoff

Jeremy Fragrance könnte für Tumult im Container von "Promi Big Brother" sorgen. Vor seinem Einzug machte er gegenüber Sat.1 schon eine starke Ansage: "Ich bin der perfekte 'Promi Big Brother'-Bewohner, weil ich eine Maschine bin, in dem Sinne, dass ich eure Kohle nicht brauche, denn ich habe genug selbst davon."

Bereits zu Beginn der Trash-Show sorgt der Influencer für Stunk unter den Promi-Bewohnern. Wie vorab veröffentlichte Szenen zeigen, will er die Kleidung nicht tragen, die von "Promi Big Brother" zur Verfügung gestellt werden. Eine Kandidatin nennt ihn deshalb sogar "asozial". Ob es zu weiteren Streitigkeiten kommen wird, bleibt abzuwarten.