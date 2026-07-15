Jens Spahn und Ehemann Daniel sind Eltern geworden: Hier liegt das Glück im Kinderwagen

Jens Spahn schiebt sein neues, riesengroßes Glück schon durch die Gegend. Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion freut sich über ein Baby. Er und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern geworden. Das Kind wurde von einer Leihmutter in Amerika ausgetragen.

Jens Spahn (45) und sein Ehemann Daniel Funke (43) sind Eltern geworden. Der CDU-Politiker und der Leiter für Public & Corporate Affairs bei Peek & Cloppenburg freuen sich über die Geburt ihres Sohnes Georg. Für das Paar beginnt damit ein neues Kapitel als Familie.

Mit Baby Georg: Jens Spahn schiebt schon den Kinderwagen

Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigt Jens Spahn den Familienzuwachs und spricht über sein großes Glück: "Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen."

Daniel Funke machte die Nachricht wenig später auch öffentlich.

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Auf seinem Instagram-Profil teilte er ein Foto, das ihn gemeinsam mit Jens Spahn zeigt. Darauf ist Spahn zu sehen, wie er einen Kinderwagen schiebt. Dazu schreibt Funke: "Wir sind eine Familie."

Georg wurde nach seinem Großvater benannt. Spahns Vater starb 2024 mit 77 Jahren. Noch bis Anfang August wollen Spahn und Funke in den USA bleiben. Laut "Bild" wurde Kanzler Merz bereits vor einigen Tagen persönlich von Spahn informiert.