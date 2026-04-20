Jenny Falckenberg ist tot: Kunstagentin überraschend mit 45 Jahren gestorben

Die Kulturszene und viele prominente Wegbegleiter trauern um die Galeristin und Kunstsammlerin Jenny Falckenberg. Diese ist in der Nacht zu Sonntag unerwartet gestorben. Sie wurde nur 45 Jahre alt.

Schock in Hamburg: Jenny Falckenberg ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Die Galeristin zählte zu den bekanntesten Kunstagentinnen der Hansestadt sowie ganz Deutschland.

Jenny Falckenberg ist im Schlaf gestorben

Zunächst am Sonntagabend über den plötzlichen Tod der Kunstsammlerin. Später bestätigte ihre Familie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur die traurige Nachricht, wie unter anderem berichtete. Falckenberg sei in der Nacht zu Sonntag im Schlaf gestorben.

Das Interesse für Kunst hatte sie in die Wiege gelegt bekommen. Ihr 2023 gestorbener Vater Harald Falckenberg war einer der größten Kunstsammler weltweit. "Es war immer mein Traum, etwas mit Kunst zu machen", erzählte sie 2018 in einem . Für ihre Projekte reiste sie viel und besuchte große Messen. Sie gründete die Agentur "Unique Art Concepts", mit der sie junge Talente förderte, und war in Hamburg auch für viele gesellschaftliche Veranstaltungen wie den "Bal Masqué" bekannt. In der von Kai Pflaume moderierten Sendung "Wer bietet mehr?" trat sie als Händlerin auf.

Promis trauern um bekannte Kunstsammlerin

Etliche prominente Weggefährten haben bereits auf den unerwarteten Tod der 45-Jährigen reagiert. Moderatorin Nova Meierhenrich schrieb bei Instagram zu einem Herz: "Kann es nicht glauben liebe Jenny... Ruhe in Frieden". Schauspielerin Sandra Quadflieg (47) : "Wir waren jahrelang befreundet, ich bin tief schockiert."

Jenny Falckenberg hinterlässt zwei erwachsene Söhne. Sie war zweimal verheiratet, zunächst mit Dr. Michael Tsokos, dem ehemaligen Leiter der Rechtsmedizin an der Berliner Charité, dann bis 2021 mit dem früheren Hockey-Nationalspieler Christian Blunck. Danach war sie mit Alexander Franke zusammen, dem ehemaligen Geschäftsführer des Hamburger Kaufhauses "Alsterhaus".