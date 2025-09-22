Jeffrey Goldberg versehentlich aufgenommen: WWM-Kandidatin weiß richtige Antwort nicht

Wer bei "Wer wird Millionär?" triumphieren will, sollte mit dem aktuellen Weltgeschehen vertraut sein. In der neuesten Folge wird nach einem Vorfall um den US-Journalisten Jeffrey Goldberg gefragt: War dieser versehentlich in der Oscar-Jury, im Kölner Dreigestirn, in einer Signal-Chatgruppe oder am ESC beteiligt? Die AZ kennt die richtige Antwort.

Bei "Wer wird Millionär?" hat schon so mancher Kandidat ordentlich abgeräumt. Doch es gab auch schon einige, die sich im Quizspiel von Günther Jauch (69) verzockt haben. In der neuesten Folge möchte der Moderator von einer Kandidatin wissen, in welchen Skandal der US-Journalist Jeffrey Goldberg im März 2025 verwickelt war. Während die Dame noch zögert, kennt die AZ schon jetzt die richtige Antwort.

Anna Maria Martin Y Moreno aus Bochum darf in der neuesten Folge von "Wer wird Millionär?" um das große Geld spielen. Doch die zweifache Mutter muss schon früh im Spiel mehrere Joker verwenden. Für 4.000 Euro möchte Günther Jauch schließlich von der Kandidatin wissen:

Der Name des US-Journalisten Jeffrey Goldberg war im März in aller Munde, weil er offenbar versehentlich wo aufgenommen wurde?

A: Oscar-Jury

B: Kölner Dreigestirn

C: Signal-Gruppenchat

D: ESC-Teilnehmerfeld

Anna Maria Martin Y Moreno schämt sich zwar dafür, bereits den dritten Joker bemühen zu müssen, doch bleibt ihr keine andere Wahl. Sie ruft einen Telefonkontakt an, doch verstreicht die Zeit, ehe sie die Frage zweimal vorlesen kann. Nach dem Einsatz des 50:50-Jokers bleiben noch die Lösungsmöglichkeiten B: Kölner Dreigestirn und C: Signal-Gruppenchat stehen.

Richtige Antwort und Auflösung: Jeffrey Goldberg in Gruppenchat der Trump-Regierung

Die Kandidatin entscheidet sich für Lösung C und liegt damit glücklicherweise richtig. Günther Jauch erklärt schließlich: "Herr Goldberg war Chefredakteur des Magazins 'The Atlantic' und landete in einem Gruppenchat der App 'Signal', in dem hochrangige Politiker der Trump-Regierung die Militärschläge gegen diese Huthi-Miliz besprochen haben."

Anna Maria Martin Y Moreno erinnert sich an dieser Stelle sogar daran, von dem Skandal damals in den Medien gehört zu haben. Ohne verbliebene Joker darf sie daraufhin im Quizspiel weiterziehen.