Jasmin Herren plant Gedenk-Show für verstorbenen Willi Herren: "Das hätte er sich gewünscht"

Die Todesnachricht von Willi Herren hat Fans und Familie gleichermaßen überrascht und schockiert. Seine Ehefrau und Witwe, Jasmin Herren, plant zum ersten Todestag eine große Party mit Stargästen. So will sie ihren Ehemann standesgemäß und final verabschieden.

Willi Herren war ein Entertainer, Lebemann und Vollblut-Trash-TV-Star. Sein Tod im April 2021 kam plötzlich - er wurde gerade mal 45 Jahre alt. Vor allem seine Ehefrau Jasmin Herren hat der Verlust hart getroffen. Mit Désirée Nick hat sie jetzt über ihre Trauer gesprochen und offenbart, was sie zum ersten Todestag von Willi Herren plant.

Nach Tod von Willi Herren: Jasmin ist zusammengebrochen

Nachdem ihr Mann gestorben war, sei Jasmin Herren in einen Schockzustand verfallen. "Ich bin schon zusammengebrochen", erklärt sie im Podcast "Lose Luder". Trotzdem habe sie sich schnell wieder berappeln müssen. "Man hat gar keine Zeit dazu. Irgendeiner muss das alles abarbeiten, erledigen, vorbereiten."

Während dieser Zeit habe sie lediglich Unterstützung von ihrer Großmutter bekommen, bei der Jasmin aufgewachsen ist. Das Verhältnis zu Willi Herrens Familie scheint nicht sonderlich gut zu sein, denn vor allem mit dessen Tochter Alessia lieferte sich die Witwe eine öffentliche Schlammschlacht in den sozialen Medien.

Jasmin Herren plant "dicke Party" zu Ehren von Ehemann Willi

Zur Trauerfeier für den Kölner Entertainer erschien Jasmin Herren nicht und besuchte das Grab erst einige Tage später. Deshalb habe sie auch sieben Monate nach seinem Tod das Gefühl, sich nicht richtig von ihm verabschiedet zu haben. Doch das will die ehemalige Partysängerin ändern und plant eine große Veranstaltung.

Am ersten Todestag von Willi Herren am 20. April 2022 will Jasmin Herren eine Gedenk-Show feiern. "Ich habe etwas gemeinsam mit seinen Fans: Ich habe mich von meinem Mann auch nicht verabschieden können", sagt sie dazu. "Darum sehe ich das als einmalige Geschichte, dass wir uns alle gemeinsam verabschieden, seine Lieder nochmal aufleben lassen, aber auch eine dicke Party feiern. Das hätte er sich gewünscht."

Fans sollen sich für dieses Event Tickets kaufen können. Mit dabei sollen auch einige prominente Wegbegleiter von Willi Herren sein. Welche VIPs dazu eingeladen und welche tatsächlich erscheinen werden, ist noch nicht bekannt. "Es wird ein sehr großes Spektakel, so wie es ihm auch gebührt."