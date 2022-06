Jana Ina Zarrella privat: Hat sie Kinder mit Ehemann Giovanni Zarrella?

Ganz Fernsehdeutschland kennt Jana Ina als Moderatorin und Gästin bzw. Darstellerin bei verschiedensten Formaten. Verheiratet ist sie mit Ex-Bro'Sis-Sänger Giovanni Zarrella. Doch wie läuft es privat zwischen den beiden? Haben sie gemeinsame Kinder?

Seit 2004 ist Jana Ina (45) immer wieder als Moderatorin und Show-Gast im deutschen Fernsehen zu sehen. Doch wie sieht es privat bei ihr aus? Wie läuft es mit Ehemann Giovanni Zarrella? Haben die beiden Kinder?

Herkunft von Jana Ina: Moderatorin kommt eigentlich aus Brasilien

Jana Ina wurde am 12. Dezember 1976 im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro in der Stadt Petrópolis geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach Deutschland, die Heimat ihrer Urgroßeltern, zog es sie erst später.

Jana Ina war bereits vor Fernsehkarriere als Model tätig

Vor ihrem 14. Lebensjahr nahm Jana Ina viele Jahre Gesangs- und Tanzunterricht, ehe sie mit 15 Jahren einen Vertrag bei der Modelagentur "Elite" in Rio de Janeiro erhielt. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie Journalistik, ehe es sie 1999 nach Deutschland verschlug. Zuvor gewann sie in ihrer Heimat jedoch noch mehrere Schönheitswettbewerbe: Miss Petrópolis, Miss Rio de Janeiro, Miss Brasil und Miss Intercontinental 1998.

Jana Ina: Fernseh- und Gesangskarriere

In Deutschland erhielt sie neben zahlreichen Fernsehjobs auch einen Plattenvertrag. 2002 und 2003 nahm sie die drei Singles "Yo Te Quiero", "Make My Day" und "Tanze Samba mit mir feat. Hape Kerkeling" auf. Von 2004 bis heute ist sie in verschiedensten Formaten als Gästin und Moderatorin zu sehen, darunter "Das Model und der Freak" (ProSieben), "Catwalk 30+" (TLC) und "Love Island" (RTL ZWEI). 2019 folgte eine weitere Single mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella "Così sei tu (So bist Du)".

Jana Ina und Giovanni Zarrella: Haben die beiden gemeinsame Kinder?

Jana Ina und Ex-Bro'Sis-Sänger Giovanni Zarrella sind bereits seit 2005 verheiratet und zeigen sich selbst nach 17 Jahren Ehe verliebt wie eh und je. Gemeinsam waren sie unter anderem bei "Just Married", "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" und "Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore" (alle ProSieben) zu sehen.

2008 bekamen die beiden mit Sohn Gabriel Bruno Zarrella ihr erstes Kind, 2013 folgte dann eine Tochter, deren Namen die beiden aber bis heute nicht verraten wollen. Das gemeinsame Familienleben in Köln scheint nicht besser laufen zu können, ihren Ehemann nennt Jana Ina gegenüber " " gar einen "Superpapa".