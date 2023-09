Zum 15. Geburtstag: Jana Ina Zarrella zeigt seltenes Foto ihres Sohnes

Jana Ina Zarrella liegt vieles daran, ihren Sohn Gabriel von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch zu dessen 15. Geburtstag macht sie eine Ausnahme – und zeigt ein gemeinsames Foto bei Instagram.

Wenn es um ihren Sohn Gabriel (15) geht, versucht Jana Ina Zarrella (46) ihren Sprößling weitestgehend aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Doch zu seinem 15. Geburtstag teilte die brasilianische Sängerin und Moderatorin bei Instagram ein Foto von sich und ihrem Sohn mit ihren 780.000 Followern.

Dabei wird deutlich, dass Gabriel, der auf der Aufnahme allerdings nur von hinten zu sehen ist, seine Mutter mittlerweile um eine ganze Kopfgröße überragt.

Seltene Aufnahme: Jana Ina Zarrella postet Foto mit ihrem Sohn

Dass die 46-Jährige stolz auf ihren Sohn ist, ist nicht nur ihrem Strahlen auf dem Foto zu entnehmen, sondern auch den liebevollen Zeilen, die sie dazu geschrieben hat.

"Vor 15 Jahren bist du geboren. Es ist alles tatsächlich schneller gegangen als wir dachten und der Start war anders als wir uns vorgestellt haben. Aber von vorne an zeigtest du uns, dass du ein Kämpfer bist. Du hast ein Riesen Herz und dein Lächeln ist ansteckend. Du bist ein toller Mensch. Wenn ich dich sehe, platze ich vor Stolz und weiß, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. HAPPY BIRTHDAY", ist in dem Posting zu lesen.

Mit einem Zitat des Oscar-Preisträgers Denzel Washington, 68, schließt Jana Ina Zarrella ihren Gratulations-Post: "A mother is a son’s first true love. A son, especially their first son, is a mother's, last true love" (dt.: "Eine Mutter ist die erste wahre Liebe eines Sohnes. Ein Sohn, vor allem ihr erster Sohn, ist die erste wahre Liebe seiner Mutter").

Lungen-Operation: Jana Ina und Giovanni Zarella müssen um neugeborenen Sohn bangen

Rührende Worte einer liebenden Mutter. Dabei hatte das Leben von Gabriel, wie sie es in dem Posting anklingen lässt, alles andere als einen guten Start. Bereits wenige Stunden nach seiner Geburt kollabierte einer seiner Lungenflügel und der Neugeborene musste operiert werden.

Jana Ina und ihr Ehemann, Sänger und TV-Moderator Giovanni Zarella, mussten damals eine gefühlte Ewigkeit um das Leben ihres frischgeborenen Sohnes bangen.

Wie Giovanni einst der "Bild" erzählte, sei Gabriel kurz nach der Geburt plötzlich blau angelaufen und habe zudem Wasser gespuckt. "Ich durfte nicht mehr zu Gabriel, weil sein Lungenflügel kollabiert war. Die Ärzte beruhigten mich und sagten, sie müssten einen kleinen Schnitt machen, um den Lungenflügel wieder aufzupumpen", so der Entertainer weiter.

Zum Glück habe Gabriel die Operation gut überstanden. Heute ist er ein gesunder junger Mann, der seiner Mutter bereits einiges über den Kopf gewachsen ist.