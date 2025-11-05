James Bond als Christian Neureuther? Ski-Ikone erhebt große Ansprüche

Christian Neureuther erhebt in einem aktuellen Interview große Ansprüche. Der Vater von Felix Neureuther spricht über Hollywoods Elite – Namen wie George Clooney oder Daniel Craig stehen im Raum. Was hat es damit auf sich?

Christian Neureuther (76) blickt auf eine beeindruckende Karriere im Skisport zurück. Insgesamt sechsmal gewann der gebürtige Bayer den Weltcup – zudem hat er sage und schreibe 13 deutsche Meistertitel in der Tasche. Privat fand er in Rosi Mittermaier (†72) die große Liebe und durfte lange eine Bilderbuch-Ehe leben, ehe er sich schmerzlichst von seiner Frau verabschieden musste. Halt fand der 76-Jährige nicht zuletzt in seinem Sohn Felix Neureuther (41), der die familiäre Erfolgsgeschichte im Skisport fortführte. Christian Neureuthers Leben hatte viele Höhen und Tiefen – seine Erlebnisse auf die große Leinwand zu bringen, könnte durchaus realistisch sein.

Christian Neureuther erhebt Hollywood-Ansprüche: Vergleiche mit George Clooney

Christian Neureuther selbst fände es jedenfalls durchaus spannend, seine Lebensgeschichte im Kino zu sehen. Das lässt der Ex-Skirennläufer in einem aktuellen Interview mit " " durchklingen. Doch wer sollte seiner Meinung nach die Hauptrolle in einem Neureuther-Biopic übernehmen? "Also der, der mir natürlich am ähnlichsten schaut, ist George Clooney", witzelt der 76-Jährige. Er betont: "George Clooney ist natürlich der Klassiker."

Mit dem Hollywood-Schauspieler stellt Neureuther – wenn auch nicht ganz ernst gemeint – Ansprüche an die ganz hohe Film-Elite. Clooney kennt man aus Leinwand-Hits wie "Ocean's Eleven" oder "Gravity".

Hollywood-Schauspieler George Clooney im Jahr 2025. © imago/Future Image

Christian Neureuther schwärmt von Hollywood-Schauspieler: "Der kann alles"

Wer Christian Neureuther in einem Film verkörpert, der sollte natürlich auch im Skifahren fit sein. Ob George Clooney mit dem Wintersport vertraut ist? "Der kann alles!", ist sich Neureuther sicher. Doch der 76-Jährige kann sich auch andere Schauspieler in der Rolle des bekannten Skirennläufers aus Garmisch-Partenkirchen vorstellen. "Ich mag natürlich einige, auch die älteren Schauspieler", so Neureuther im Interview. "Früher war ich totaler Fan von Heinz Rühmann, aber der konnte wahrscheinlich nicht Skifahren", meint er in lachendem Unterton.

Heinz Rühmann, der 1994 verstarb, feierte bereits im Jahr 1930 seinen großen Durchbruch im Film "Die Drei von der Tankstelle". Mit Kino-Hits wie "Die Feuerzangenbowle" (1944) oder "Der Hauptmann von Köpenick" (1956) etablierte er sich zum Kult-Schauspieler.

Heinz Rühmann im Jahr 1955. © imago/United Archives

James Bond als Christian Neureuther?: "Der hat ja Zeit"

Vor allem einen Schauspieler erachtet Christian Neureuther als passend für die Rolle von sich selbst. "So richtig, sagen wir mal Daniel Craig", äußert der gebürtige Bayer. Bei ihm sei sich der 76-Jährige auch sicher, dass er Skifahren kann. Craig machte sich international vor allem durch seine Darstellung des "James Bond" einen Namen. "Der dreht ja gerade keine 'James Bond'-Filme mehr, der hat ja Zeit", scherzt Neureuther.

Tatsächlich war der letzte "James Bond"-Film mit Daniel Craig "Keine Zeit zu sterben" aus dem Jahr 2021. Dieser markierte seinen fünften und abschließenden Auftritt als Geheimagent 007.

"James Bond"-Bekanntheit Daniel Craig im Jahr 2015. © imago/China Foto Press

Ob es in der kommenden Zeit wirklich zu einem Christian-Neureuther-Biopic kommen könnte? Ganz unwahrscheinlich ist das sicherlich nicht. Die Fans dürfen gespannt sein.