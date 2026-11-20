Seit 2020 lief der Jahresrückblick von Markus Lanz im Dezember zur besten Sendezeit im ZDF. 2026 fällt die Sonderausgabe aus, der Sender nennt dafür einen konkreten Grund. Ganz ohne Rückschau bleibt das Fernsehjahr trotzdem nicht. Diese Sendungen sind bereits terminiert.

Das ZDF zeigt in diesem Jahr keine Ausgabe von "Markus Lanz - Das Jahr". Die zweistündige Sonderausgabe der Talkshow, die seit 2020 jeden Dezember zur Primetime lief, taucht im Programmablauf des Senders nicht mehr auf.

Das ZDF begründet den Verzicht auf die Traditionssendung mit der Nachrichtenlage. "Angesichts der Dynamik des politischen und gesellschaftlichen Geschehens setzt das ZDF auch in der letzten Sendewoche vor Weihnachten auf aktuelle Ausgaben von 'Markus Lanz'", heißt es in der Stellungnahme an "TV Wunschliste". Auch das zu Ende gehende Jahr mit seinen prägenden Themen werde dabei in den Blick genommen. "Eine gesonderte Ausgabe von 'Markus Lanz - Das Jahr' ist daher in diesem Jahr nicht vorgesehen."

Nachfolger von "Menschen"

Damit reißt vorerst eine Linie ab, die bis in die 1980er-Jahre zurückreicht. Der Lanz-Rückblick galt als inoffizieller Nachfolger von "Menschen", das von 1982 bis 2019 im ZDF lief. Frank Elstner hatte neben "Wetten, dass..?" auch diesen TV-Klassiker erfunden, ab 2012 präsentierte ihn Markus Lanz.

Statt des Rückblicks zeigt das ZDF demnach am Mittwoch, 16. Dezember, eine XXL-Folge "Bares für Rares". Lanz selbst verabschiedet sich am Donnerstag, 17. Dezember, mit seiner regulären Talkshow in die Feiertage.

RTL macht den Anfang

Zurückblicken können die Zuschauer trotzdem ausgiebig. Den Auftakt macht RTL am Donnerstag, 3. Dezember, ab 20:15 Uhr mit "2026! Menschen, Bilder, Emotionen". Die Liveshow läuft zum 30. Mal, Steffen Hallaschka moderiert sie zum vierten Mal. Im Panel sitzen Laura Wontorra, Tim Mälzer und Paul Ronzheimer. Rund vier Stunden geht es um Landtagswahlen und Fußball-WM, um Wal Timmy, die Blockade der Straße von Hormus und den Block-Prozess.

Zwei Wochen später, am 17. Dezember, präsentiert Aiman Abdallah um 20:15 Uhr bei ProSieben in "Galileo Big Pictures" die Bilder des Jahres 2026. Am selben Abend nimmt sich Dieter Nuhr ab 21:45 Uhr im Ersten in "Nuhr 2026 - Der Jahresrückblick" das Jahr satirisch vor.

Als Alternative zur Sendung mit Markus Lanz gibt es zum Beispiel eine Rückblicksquizshow mit Kai Pflaume (r). © [M] ZDF/Markus Hertrich / imago/Andreas Gora / Lenny Karpe

Das ZDF blickt trotzdem zurück

Auch das ZDF kommt nicht ganz ohne Rückschau aus. Am Freitag, 18. Dezember, läuft um 23:30 Uhr "Toll! Der satirische Jahresrückblick" von Werner Doyé und Andreas Wiemers. Am 20. Dezember küren Lena Kesting und Sven Voss ab 22:15 Uhr in Baden-Baden die "Sportler des Jahres 2026". Gert Anhalt blickt am zweiten Weihnachtstag um 19:15 Uhr in "Album 2026 - Bilder eines Jahres" zurück, am 30. Dezember erinnert "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" um 17:10 Uhr unter anderem an Mario Adorf und Rita Süssmuth.

Im Ersten kommentieren am Montag, 21. Dezember, ab 21 Uhr im "ARD-Jahresrückblick" unter anderem "Tagesschau"-Sprecherin Romy Hiller, Marcel Reif und der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preiß die Ereignisse des Jahres. "Brisant - Der Jahresrückblick" widmet sich am 26. Dezember um 17:45 Uhr Royals und Stars.

Quiz, Kabarett und Silvester

Am 30. Dezember tritt um 20:15 Uhr bei "2026 - Das Quiz" mit Kai Pflaume erneut das bewährte Quartett an: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen. Zeitgleich rechnet Urban Priol auf 3sat in "Tilt! 2026" mit dem Jahr ab. Die "heute-show" verzichtet wie in den Vorjahren auf einen regulären Rückblick und zeigt zu später Stunde im "heute-show spezial - Das war 2026" die besten Einsätze von Fabian Köster und Lutz van der Horst.

Das letzte Wort hat traditionell Django Asül. Sein "Rückspiegel 2026" läuft an Silvester um 19:05 Uhr im BR Fernsehen.